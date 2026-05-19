현대미술의 상징, 여의도에 첫 붓질…"한국에도 국제 미술 거점을"

퐁피두센터 한화 모습. / 사진제공 = 한화문화재단

프랑스가 자랑하는 세계적인 미술관 퐁피두센터가 서울 여의도에 문을 연다. 20주년을 맞이한 한화문화재단과 협력해 63스퀘어에 대형 전시 공간을 꾸리고 소개된 적 없던 서구 거장들의 작품을 소개한다는 계획이다. 국내 미술과 세계 시장의 접점을 넓히겠다는 밑그림도 공개됐다.

한화문화재단은 19일 퐁피두센터와 함께 '퐁피두센터 한화'의 개관식을 열었다. 김동원 한화생명 CGO(최고글로벌책임자) 사장과 이성수 재단 이사장, 한화그룹 계열사 경영진이 참석했으며 국내 문화예술계에서는 유홍준 국립중앙박물관장, 김성희 국립현대미술관장 등 인사가 자리했다. 프랑스에서도 필립 베르투 주한 프랑스 대사, 로랑 르 봉 퐁피두센터 관장 등이 나섰다.

이성수 한화문화재단 이사장이 19일 퐁피두센터 한화 개관 기념 기자간담회에서 발언하고 있다. / 사진제공 = 한화문화재단

김승연 한화 회장은 김 사장이 대신 전한 기념사를 통해 "한화는 문화예술을 단순한 지원 대상이 아닌 미래 가치의 핵심으로 바라보고 있다"며 "보이지 않는 미래를 그리고, 그 가능성을 끝까지 지켜내야 한다는 믿음이 현실로 이 자리에 모습을 드러냈다"고 소감을 밝혔다.

퐁피두센터 한화는 여의도의 랜드마크인 63스퀘어 바로 앞에 꾸며진다. 지상 4층 규모의 전시관으로 2개의 대형 전시공간을 갖췄다. 재단과 퐁피두센터는 퐁피두센터 한화의 설립 의의를 'K미술의 세계화'라고 강조했다. 퐁피두센터의 다양한 소장품들을 기반으로 한 전시를 국내 관람객들에게 소개하는 한편 우리 작가들의 해외 진출을 돕는 거점으로 삼겠다는 설명이다.

이 이사장은 "아시아를 대표하는 예술 허브로의 도약이 목표"라며 "우리나라의 문화예술이 세계와 만나 더 큰 가능성을 펼치도록 돕는 것이 센터의 지향점"이라고 말했다.

퐁피두센터의 기대도 크다. 퐁피두센터 한화는 스페인 말라가, 중국 상하이와 함께 전 세계에 세 곳뿐인 퐁피두센터 해외 분관이다. 점차 규모가 커지고 있는 아시아 미술 시장으로의 진출 거점 역할 외에도 유망 작가를 발굴하는 공간으로 삼을 수 있다. 로랑 르 봉 관장은 "퐁피두센터 한화는 한-프 관계를 상징하는 시설"이라며 "(개관은) 세계 미술사에서 아주 역동적인 움직임이라고 생각한다"고 말했다.

퐁피두센터 한화의 개관을 기념해 열리는 전시 '큐비스트 시각의 혁신가들' 현장 모습. / 사진제공 = 한화문화재단

수교 140주년을 맞이한 한국-프랑스의 문화예술 교류 플랫폼으로도 운영된다. 지난 3일 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 센터를 찾아 김수자, 이배 등 우리나라의 유명 작가를 만났다. 재단 관계자는 "센터는 양국의 문화외교 사절이자 해외의 주요 기관과 교류하는 메신저"라며 "친밀하고 우호적인 한-프 관계를 상징한다"고 설명했다.

퐁피두센터 한화는 첫 전시로 '새로운 언어의 탄생 : 큐비즘의 시작'을 연다. 20세기 이후 서양 미술을 상징하는 큐비즘(입체주의)을 소재로 퐁피두센터가 소장하고 있는 걸작들이 국내 관람객과 만날 예정이다. 파블로 피카소나 조르주 브라크, 프랑시스 피카비아 등 국내에 잘 소개된 적 없는 거장들의 작품이 총출동한다.

우리나라의 미술에 초점을 맞춘 '코리아 포커스' 전시에는 김환기, 유영국 등 우리 근현대 미술을 대표하는 작가 11인의 작품 21점이 소개된다. 전시는 다음 달 4일 오전 10시 일반 관람객들에게 공개될 예정이다.