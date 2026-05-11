국가데이터처, 아·태지역 국가통계 종사자 초청연수

국가데이터인재개발원-UNSIAP 협력 초청연수단 기념사진 /사진제공=국가데이터처

국가데이터처 국가데이터인재개발원은 오는 15일까지 인도네시아, 베트남 등 아시아·태평양 지역 9개국 통계업무 종사자 14명을 초청해 통계역량 강화 연수를 실시한다고 11일 밝혔다.

국가데이터처와 UNSIAP(유엔 아시아·태평양 통계연수소)는 1999년부터 아·태지역 국가의 통계 역량 강화지원과 데이터 기반 정책 수립 협력을 위해 지역훈련 과정을 진행하고 있다.

지금까지 배출한 연수생은 25회에 걸쳐 500여명이다. 특히 올해는 연수 횟수가 연 2회에서 4회로 확대됨에 따라 수원국과 연수생 규모가 증가할 것으로 예상된다.

올해 첫 번째 연수는 '공식통계를 위한 데이터사이언스'를 주제로 공식통계의 생산 및 활용에 필요한 고급 데이터사이언스의 이해, 데이터 시각화, 데이터 수집·분석·실습과 참가국 사례공유 등의 프로그램으로 운영된다.

국가데이터처는 "이번 연수를 통해 아·태지역 통계발전을 위한 국가 간 협력을 도모하고 관련국과 우호 증진은 물론 아·태지역 통계 선진국으로서의 국제적 위상을 제고해 나갈 계획"이라고 밝혔다.