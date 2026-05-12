삼성전자 노사 사후조정 연장 가능성도…"정해진 시한 없어"

[세종=뉴시스] 강종민 기자 = 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장 등 노측 교섭위원들이 12일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정회의에 참석하고 있다. 2026.05.12. [email protected] /사진=강종민

삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%) 노사가 12일 정부 중재로 이틀 째 사후조정 회의를 진행했지만 좀처럼 이견을 좁히지 못하고 있다. 정해진 조정 기간이 없는 만큼 이날 종료되지 않고 연장될 가능성도 제기된다.

삼성전자 노사와 중앙노동위원회(중노위)는 이날 세종 중앙정부청사에서 사후조정 2차 회의를 재개했다. 양측은 전날에도 11시간30분 동안 1차 회의를 진행했지만 의견 조율에 실패하고 평행선을 달렸다.

정부는 일단 시한을 두지 않고 최대한 양측의 요구를 청취하고 이를 반영한 조정안을 만들어내는 데 집중할 것으로 알려졌다.

중노위 관계자는 "사후조정은 조정 기간이 없어 오늘 늦게까지 할 수도 있고 내일도 할 수 있다. 끝나는 시간을 정해놓지 않았다"며 "타결될 때까지 계속 노력할 것"이라고 연장 가능성을 남겨뒀다.

이번 사후조정은 이틀간 예정으로 시작됐으나 법정 기간 제한이 없어 노사 합의에 따라 유동적으로 운영이 가능하다.

노사 양측이 사후조정 테이블에 앉았지만 노조가 주장하는 영업이익 15% 성과급 재원 사용 제도화, 성과급 상한 폐지에 대해 사측이 반대 입장을 고수하면서 조율에 어려움을 겪고 있다.

중노위는 양측의 의견을 청취한 것을 바탕으로 이날 조정안을 도출한다는 목표다. 양측 의견의 타당성‧당위성을 검토하고 공통 부분과 절충이 가능한 내용을 검토할 계획이다.

중노위 관계자는 "양측의 당위성은 다 분명히 있다고 생각한다"면서 "어제 일단 핵심 쟁점에 대해서만 이야기했는데 분명히 공통점과 중간지점을 찾을 수 있는 부분이 있다"고 말했다.