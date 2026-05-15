김영훈 노동장관, 삼성 노조위원장과 면담…"물밑으로든 위로든 조율"

김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울지방고용노동청에서 열린 배달 플랫폼 종사자의 안전하고 건강한 일터 조성을 위한 협약식에서 인사말을 하고 있다. /사진제공=고용노동부

삼성전자 총파업을 6일 앞두고 김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노동조합과 만나 직접 중재에 나섰다. 삼성전자의 파업이 국가경제에 상당한 영향을 미치는 만큼 정부가 적극 나서 파업을 막겠다는 취지로 해석된다.

15일 정부와 노동계 등에 따르면 김 장관은 이날 오후 삼성전자 평택캠퍼스 내 노조 사무실에서 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장을 만났다. 이 자리에서 김 장관은 임금협상 관련 주요 현안과 향후 노조의 대응 방향 등에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

앞서 전영현 삼성전자 부회장 등 사장단도 직접 노동조합 사무실을 방문해 면담을 진행했다. 전 부회장은 파업이 걱정된다며 교섭을 이어가자는 뜻을 전달했고, 노조는 핵심 요구 안건이 있으면 가능하다고 답했다.

삼성전자 노조의 총파업이 얼마 남지 않으면서 정부와 사측 모두 파업이라는 최악의 상황만은 막기 위해 적극 나서는 상황이다. 현재 정부는 강제 조정 절차보다 최대한 대화를 통해 문제를 해결하겠다는 입장이다.

김 장관은 지난 13일 유튜브 '장윤선의 취재 편의점'에 출연해 "대화가 절실하다. 밤을 새워서라도 해야 한다"며 "정부는 파업까지 이르지 않도록 최선을 다해서 물밑으로든 위로든 양쪽 입장을 조율할 것"이라고 말했다.

조정기구인 중앙노동위원회도 오는 16일 2차 사후조정을 개시하자고 노사 양측에 제안한 상태다. 지난 11~12일 진행된 1차 사후조정회의에서는 양측의 입장을 좁히지 못하면서 노조가 결렬을 선언했다.

정부와 사측이 노조를 직접 찾아 설득에 나선 만큼 노조측에서도 다시 협상 테이블에 앉을지 주목된다. 성과급의 규모와 제도화 여부가 핵심 쟁점으로 논의될 전망이다.