노동장관, 삼성전자 경영진과 1시간 면담…"대화에 적극 나서 달라"

김영훈 고용노동부 장관. /사진제공=고용노동부

김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 노동조합과 경영진을 연달아 만나 임금협상 관련 대화를 촉구했다.

고용노동부는 16일 김 장관이 삼성전자 경영진을 만나 1시간 가량 면담했다고 밝혔다.

이 자리에서 김 장관은 전날 삼성전자 노조와의 면담 내용과 정부 입장 등을 설명하고 사측도 대화에 적극 나서 문제를 해결해 줄 것을 당부했다.

앞서 전날 김 장관은 경기 평택시에 있는 초기업노조 삼성전자 지부 사무실을 직접 방문해 노조와 만남을 가졌다.

노조측은 "교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원을 교체할 것, 사측의 실질적인 입장 변화가 선행될 것을 요청했다"며 "교섭이 재개된다면 책임 있는 자세로 성실히 임할 것"이라고 밝혔다.

정부가 물밑에서 노사 양측과 연달아 만나 협상 재개를 촉구하면서 오는 21일로 예고된 총파업 이전 협상이 타결될지 관심을 모은다. 노사 양측은 성과급 수준과 지급 방식 등을 놓고 협상을 벌이고 있다.

노조측은 영업이익의 15%와 성과급 제도화, 사측은 영업이익 10%와 유연한 성과급제를 각각 주장하면서 협상은 교착 상태다. 노조는 사후조정 과정에서 '영업이익 13%+주식보상제도'로 일부 양보하기도 했다.

조정기구인 중앙노동위원회도 지난 14일 노사 양측에 이날 2차 사후조정회의를 재개하자고 제안했으나 성사되지 못했다. 사후조정은 기한이 정해지지 않은 만큼 노사가 합의한다면 언제든 다시 열릴 수 있다.