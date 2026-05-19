'두산 출신' 김정관 장관 "삼성전자 노사, 협상 경험 적어 해결 난항"

김정관 산업통상부 장관이 19일 서울 여의도 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

김정관 산업통상부 장관이 19일 삼성전자(277,500원 ▼3,500 -1.25%)의 노사 협상과 관련해 "삼성전자의 경우 오랜 노사 경험이 부족해 서로를 이해하고 협상하는 부분이 적은 것도 하나의 이유가 되는 것 같다"는 견해를 밝혔다.

김 장관은 이날 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 이같이 밝혔다.

장관 취임 전 두산에너빌리티 부사장을 역임하며 노사관계의 경험을 바탕으로 한 발언으로 풀이된다.

김 장관은 앞서 파업시 긴급조정권도 언급하며 파업 반대를 명확히 하고 있다. 이날도 "파업이 발생했을 때의 악영향을 우리 모두가 알면서도 사회가 이를 해결하지 못한다면 앞으로 무슨 일을 할 수 있을까 하는 절박하고 아쉬운 마음"이라고 말했다.

현재 삼성전자 노사는 지난 18일부터 중앙노동위원회 2차 사후조정 절차를 밟고 있다. 김 장관은 "어제부터 마음과 몸가짐 하나까지 조심하며 간절히 기도하는 심정으로 조정 결과를 지켜보고 있다"며 "부디 온 국민이 바라는 상생의 결과가 나오기를 간절히 기대한다"고 말했다.