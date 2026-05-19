중기부, 우정사업본부와 함께 中企 국제물류서비스 부담 낮춘다

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다./사진=뉴시스.

중소벤처기업부가 20일부터 '우체국 국제 물류서비스 이용 지원 사업'에 참여할 중소기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

이 사업은 중기부가 우정사업본부와 함께 중소기업의 수출 물류 부담을 줄이기 위해 우체국 국제 물류 서비스 비용 일부를 지원하는 사업이다.

지원대상은 우체국 국제 물류서비스를 이용(예정 포함)하는 중소기업 중 전년도 수출실적 1만달러 이상 기업으로 기업당 최대 1000만원까지 지원한다.

참여기업은 우체국 국제 물류서비스 이용 시 우체국의 최대 40%의 사전 요금 할인과 함께 중소벤처기업진흥공단의 할인 전 정상가 기준 30% 별도 추가 지원을 받을 수 있다.

특히 이번 사업은 참여기업이 우체국 물류 서비스를 이용하면 별도의 지급 신청 없이 이용 실적에 따라 매월 지원금을 지급할 예정으로 중소기업의 이용 편의를 높였다.

심재윤 중기부 글로벌성장정책관은 "평시에도 온라인 수출 기업들에게 물류는 매우 중요한 사항 중 하나인데 최근 중동전쟁 여파로 물류비가 상승하면서 기업들이 많은 애로를 겪고 있다"면서 "이번 지원이 우리 중소기업들의 물류 부담을 경감하고 수출 활력을 되찾는데 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.

한편 참여기업 모집은 6월 5일까지 진행되며 자세한 내용은 고비즈코리아 누리집(kr.gobizkorea.com)에서 확인할 수 있다.