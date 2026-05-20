구윤철, G7 재무장관 회의 참석…"불균형 확대, 세계경제 리스크"

(서울=뉴스1) = 한국경제 투자설명회(IR) 참석차 영국 런던을 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일(현지시간) 홍콩 상하이은행그룹(HSBC) 런던 본사에서 조지 엘헤더리 HSBC 회장과 이동하고 있다. (재정경제부 제공. 재판매 및 DB금지) Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 재무장관·중앙은행총재 회의에 초청국 자격으로 참석했다. 한국이 그간 G7 재무장관회의 확대 세션 일부 논의에 참석한 적은 있었으나 확대 세션 전체 일정에 초청된 것은 처음이다.

20일 재경부에 따르면 구 부총리는 지난 19일 G7 재무장관회의에 참석해 중동전쟁 장기화로 인한 세계경제 영향, 국가간 경상수지 불균형 완화, 국제 파트너십 강화 등 세계경제 핵심 현안을 논의했다.

이날 글로벌 불균형을 주제로 한 1세션에서 참여국들은 과도하고 지속적 불균형이 세계경제 성장, 금융 안정성을 위협하고 있다는 점에 공감했다.

구 부총리는 글로벌 불균형에 대한 한국의 높은 역량과 기여를 바탕으로 선도발언을 요청 받았다. 그는 "글로벌 불균형의 확대가 세계경제의 리스크"라며 "글로벌 불균형 완화를 위해 흑자국과 적자국 모두의 동시적인 정책 노력이 중요하다"고 강조했다. 특히 내수 활성화·국내투자 촉진, 해외자본 국내유입 등을 위한 한국 정부의 정책대응 방향을 소개했다.

2세션(상호이익의 국제 파트너십 구축)에서는 다양한 개발 재원을 활용한 효과적 국제개발협력 추진 방안 등을 논의했다.

구 부총리는 "수원국의 생산성 성장 확대를 위해 AI(인공지능)·디지털 기술이 핵심 동력"이라며 "체계적인 AI 역량강화와 함께 국가, 다자개발은행(MDB), 민간부문을 아우르는 긴밀한 협력이 필수적"이라고 말했다. 한국의 UN과 다자개발은행 등 국제기구 글로벌 AI 허브 구축 추진사례를 소개하고 개발도상국의 AI 역량 강화를 G7 핵심 의제로 다룰 것도 촉구했다.

재무장관과 중앙은행 총재간 업무오찬에서는 중동전쟁 장기화로 인해 에너지·식량·비료 공급을 중심으로 성장률·물가 등 부정적 압력이 동시에 커지고 있다는 점을 집중 논의했다. 참석자들은 이러한 충격이 취약국에 더욱 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려하면서, 안정적 에너지·원자재 시장과 원활한 교역 흐름 유지의 중요성을 강조했다.

구 부총리는 라르스 클링바일(Lars Klingbeil) 독일 부총리 겸 재무장관, 프랑수아 필립 샹파뉴(François-Philippe Champagne) 캐나다 재무장관 등 주요국 재무장관과 양자 면담도 가졌다.

독일 측은 중동정쟁 장기화 등 대외 불확실성 확대에 대응한 한국 정부의 경제 안정화 노력에 관심을 표명했다. 캐나다와의 양자 면담에서는 에너지 안보, 핵심광물, 방산 분야 협력 강화 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

구 부총리는 G7 재무장관회의 참석 전 신현송 한국은행 총재와 별도 시간을 가지고 최근 세계경제와 G7 회원국과의 협력 강화방안 등에 대해 의견을 교환했다. 또한 대외 불확실성 확대에 따른 국내 금융시장 상황을 논의하고 시장 안정을 위해 긴밀히 공조하기로 했다.