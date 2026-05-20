장동혁 "삼성전자 합의시 악질 성과급 모델 탄생…나라경제 핵폭탄"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언을 하고 있다. 2026.05.20. [email protected] /사진=조성봉

장동혁 국민의힘 대표가 삼성전자 노조 총파업을 하루 앞두고 "노조 요구대로 무리한 합의가 이뤄지면 기업이 감당하기 힘든 악질 성과급 모델이 탄생한다"며 즉각 파업 철회를 촉구했다.

장 대표는 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 "삼성전자 파업 사태가 대한민국 경제 핵폭탄이 됐다"며 이같이 밝혔다.

장 대표는 "내일부터 삼성전자 노조가 총파업에 돌입하면 우리 경제는 돌이키기 힘든 수준의 재앙이 될 것"이라며 "정부 태도를 보면 노조를 설득하기 보다 사측이 노조 요구를 최대한 수용하도록 압박하는 모양새"라고 지적했다.

그러면서 "어제 중앙노동위원회(중노위)의 조정안을 사측이 받아들이지 못한 것도 그 같은 이유일 것"이라며 "만약 노조 요구대로 무리한 합의가 이뤄지면 미래 투자 여력이 떨어지고 노노 갈등은 격화될 것이며 주주의 이익은 크게 침해받을 수 밖에 없다"고 했다.

또 장 대표는"무시무시한 노란봉투법도 기다린다. 삼성전자 1차 협력업체만 1700여개, 2차 협력업체는 2만개가 넘는다"며 "이들이 본사수준 성과급을 내놓으라 직접 교섭 요구하면 아무리 삼성전자라도 버티겠느냐"고 강조했다.

장 대표는 "카카오, 현대중공업, LG 유플러스 등 여러 대기업 노조가 영업이익 20~30% 성과급을 요구한다"며 "이들도 정부를 뒷배로 줄파업에 나서고 민주노총 산하 협력업체도 줄줄이 대기 중"이라고 했다. 이어 "이 모든 사태 책임은 이재명과 더불어민주당에 있다"며 "악법을 만들고 민노총 청구서를 이행하면서 우리 경제를 '노조 천국 기업 지옥'으로 만들어놨다"고 비판했다.

한편 장 대표는 이날 배임죄 폐지에 대해 "기업 경영의 자유를 확대한다는 측면에서 배임죄를 보완하는 개정이 필요한 것이 사실"이라면서도 "배임죄 자체를 폐지하는 건 누가봐도 이재명 재판 지우기"라고 목소리를 높였다.

장 대표는 "대장동과 백현동의 천문학적 개발비리, 경기도 법인카드로 일제 샴푸를 사고 초밥을 사먹은 죄, 성남FC 불법 후원금 범죄까지 이재명이 저지른 범죄가 몽땅 사라질 것"이라며 "이번 지방선거에서 지우다스 이재명의 손에 수갑을 채워야 한다"고 말했다.