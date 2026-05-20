총파업 1시간 전 파국 막았다…삼성전자 노사, 극적 잠정 합의

20일 경기도 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다. (공동취재) 2026.5.20/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

삼성전자(276,000원 ▲500 +0.18%) 노사가 예고된 파업 한시간 전에 극적으로 잠정 합의안 도출에 성공했다. 적자사업부에 대한 배분 방식 유예와 특별보상제도의 제도적 구체화 등에서 진전을 이뤘다.

김영훈 고용노동부 장관은 20일 경기도 수원의 노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노사가 잠정 합의안에 서명한 이후 "마지막까지 대화의 끈을 놓지 않고 노사 자율 교섭으로 잠정합의에 이르게 됐다는 점에서 삼성전자 노사에 정부를 대신해 깊이 감사드린다"고 말했다.

김 장관은 "어떻게 보면 성장통"이라며 "일찍이 경험하지 못한, 대화로 해결했다는 데 K-민주주의의 저력을 보여줬다고 생각하고 기술도 노사관계도 제일이라는 삼성답게 잘 해결해나가길 바란다"고 말했다.

양측은 좀처럼 이견을 좁히지 못했던 배분방식과 특별성과제도의 제도화 방안에 대해서도 절충점을 도출했다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 배분 방식과 관련해 "회사 측에서 1년간 적자사업부 배분 방식에 대해 유예해줬고 그에 대해 합의를 도출하게 됐다"고 말했다.

여명구 삼성전자 부사장 겸 피플팀장은 특별보상제도의 제도화에 대해서 "'성과가 있는 곳에 보상이 있다'는 원칙을 지키면서도 최상의 방안을 아이디어를 내고 대화 통해 찾았다고 보시면 될 것 같다"며 "특별보상제도에 대한 제도화를 굉장히 구체화했다고 말씀드릴 수 있다"고 말했다.

이날 양측의 잠정 합의안이 도출되면서 지난해 12월 시작된 삼성전자 노사의 임금교섭에 중대 기로를 맡게 됐다. 정부의 적극적인 중재와 노사 합의에 의한 잠정 합의안이지만 아직 삼성전자 노동조합의 투표가 남아있다.

삼성전자 노조측은 오는 21일 예고된 총파업을 유보하며 22일부터 27일까지 '2026년 임금협약 잠정합의안 찬반투표'를 진행한다고 밝혔다.