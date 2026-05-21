"또 역대급" 반도체 202%↑…5월 중순 수출 527억 달러

사진은 부산항 신선대부두와 감만부두 야적장의 컨테이너 모습. 2026.4.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

5월 1~20일 수출 실적이 527억달러로 집계됐다. 이번 달도 역대급 반도체 수출이 이어지면서 전체 수출을 견인하는 분위기다.

관세청이 21일 발표한 '2026년 5월 1~20일 수출입 현황'(잠정)에 따르면 이 기간 수출은 전년 동기 대비 64.8% 증가한 526억5200만달러로 집계됐다. 이는 5월 기준 역대 최대 실적이다. 2022년 5월 386억달러를 기록한 이후 4년 만이다.

이 기간 반도체 수출은 202.1% 증가한 219억5100만달러로 5월 기준 역대 최대를 기록했다. 컴퓨터 주변기기(305.5%), 석유제품(46.3%) 등의 수출이 증가했다. 반면 승용차(-10.1%), 가전제품(-6.3%) 등의 수출은 줄었다. 반도체 수출 비중은 전년 동기 대비 19.0%포인트(p) 상승한 41.7%다.

국가별로는 중국(96.5%), 미국(79.3%), 베트남(70.2%), 유럽연합(21.7%), 대만(110.4%) 등에서 수출이 증가했다. 중국, 미국, 베트남 등 수출 상위 3국의 수출 비중은 51.8%다.

수입은 29.3% 증가한 416억달러로 집계됐다. 반도체 제조장비(116.2%), 반도체(55.5%), 석유제품(58.6%), 원유(26.4%), 기계류(11.9%) 등에서 수입이 늘었다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액도 23.9% 증가했다.

국가별 수입은 중국(42.1%), 미국(24.6%), 유럽연합(41.9%), 일본(23.8%), 베트남(43.9%) 등에서 늘었고, 러시아(-6.3%)에서 줄었다. 수출에서 수입을 뺀 무역수지는 110억달러로 파악됐다.