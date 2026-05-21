희토류 잠든 심해저…KIOST, 심해저 개발 환경기준 마련 본격화

서태평양 망간각 개발./이미지=KIOST 제공.

전기차·반도체의 핵심 원료인 코발트·희토류를 확보하기 위해 전 세계가 심해저를 주목하는 가운데 15개국 전문가들이 부산에 모여 자원개발과 해양환경 보전의 균형점을 마련했다.

한국해양과학기술원(KIOST)은 국제해저기구(ISA)와 공동으로 '서태평양 지역환경관리계획(REMP, Regional Environmental Management Plan) 워크숍'을 개최해 핵심 사안인 환경보전구역을 도출했다고 21일 밝혔다. 합의된 검토안은 추후 ISA 이사회 승인을 거쳐 공식 확정될 예정이다.

ISA는 UN 해양법협약에 따라 설립되어 공해상 심해저 활동을 주관하고 관리하는 국제기구이다. 171개 회원국과 유럽연합으로 구성돼 있고 대한민국은 1996년 UN 해양법협약 비준과 함께 가입했다.

이번 워크숍은 지난 18일부터 21일까지 4일간 부산 벡스코에서 개최됐다. 한국·미국·일본·중국·러시아 등 15개국 전문가 50여 명이 참석했다. 2018년 중국 칭다오에서 서태평양 REMP 논의가 시작된 이래 국내 현지 개최는 이번이 처음이다.

REMP는 심해저 광물자원의 탐사·개발 시 해양환경에 미치는 영향을 최소화하고 해양환경을 체계적으로 보호하기 위한 국제 환경관리 체계이다.

동태평양, 서태평양, 인도양, 대서양 등 4개 해역의 REMP가 있고 해양환경 보호를 위한 환경보전구역과 환경기준의 설정, 누적 환경영향평가 등을 포함해 향후 ISA의 개발권 승인 절차에서 핵심 기준으로 활용될 예정이다.

이번 워크숍의 논의 대상인 서태평양은 '고코발트 망간각(CFC, Cobalt-rich Ferromanganese Crusts)' 탐사광구가 집중된 해역이다. 서태평양은 한국, 일본, 중국, 러시아 등 4개국이 탐사광구를 보유하고 있으며 향후 개발 가능성이 높아 각국의 관심이 크다.

KIOST는 서태평양 탐사광구에서 2022년부터 해저산 9곳의 생물 다양성 조사, 환경영향 평가를 수행하며 현장 데이터를 축적해 왔다. 이번 워크숍에서 KIOST 연구진은 데이터를 공유하고 환경보전구역 설정과 환경 모니터링 기준 마련에 과학적 근거를 제시했다.

이희승 KIOST 원장은 "서태평양 REMP는 2018년 이후 8년 가까이 환경보전구역 설정 등 핵심 쟁점에서 좀처럼 합의에 이르지 못했다"며 "KIOST가 현장에서 축적한 환경 데이터와 연구 역량을 바탕으로 논의를 이끈 결과 이번 부산 워크숍에서 주요 의제에 대해 실질적인 결론을 도출할 수 있었다"고 말했다.

그러면서 "KIOST는 30년간 축적한 심해 탐사 역량을 바탕으로 환경과 개발의 균형을 이끄는 국제 논의에 지속적으로 기여하겠다"라고 덧붙였다.