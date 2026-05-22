허장 차관 "한-EBRD AI 허브, 한국 내 조속히 설립해야"

허장 재정경제부 2차관이 5월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 유럽부흥은행(EBRD) 수석 부총재인 그렉 거옛(Greg Guyett)과 면담하고 있다 /사진제공=재정경제부

재정경제부는 허장 2차관이 22일 정부서울청사에서 그렉 거옛 유럽부흥개발은행(EBRD) 수석부총재와 면담하고 한-EBRD 인공지능(AI) 허브 설립을 위한 협력의향서(LOI) 후속 조치에 대해 논의했다고 밝혔다.

앞서 구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 지난 18일 영국 런던에서 오딜 르노-바소 EBRD 총재와 허브 설립을 위한 협력의향서에 서명했다.

허 차관은 "한-EBRD AI 허브의 한국 내 설립을 조속히 추진하기 위해 한국 정부와 EBRD 실무진 간 긴밀히 협력해야 한다"고 말했다.

양측은 EBRD의 에너지 정책과 녹색전환 전략에 대해서도 논의했다. 허 차관은 회복력 있고 다변화된 에너지 시스템을 강조하며 전력 인프라 분야에서 한국 기업들이 EBRD 투자 사업에 활발히 참여할 수 있도록 관심을 당부했다.

아울러 한국 인력의 EBRD 진출 확대를 위한 지원도 요청했다. 거옛 수석부총재는 "한국 인재는 EBRD의 중요한 자산일 뿐 아니라 국제적 인재 기반 강화에도 가치 있는 기여를 하고 있다"고 말했다.