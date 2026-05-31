바다로' 떠나는 청춘 섬 여행, 6월부터 '바다로' 이용권 판매 시작

해양수산부가 6월 1일부터 2026년도 연안여객선 할인이용권인 '바다로' 판매를 시작한다고 31일 밝혔다.

'바다로'는 국내외 만 35세 이하의 청년들이 저렴한 비용으로 우리 바다와 섬을 여행할 수 있도록 지원하는 연안여객선 할인이용권이다.

올해는 6월 1일부터 1매당 7900원에 판매하며 바다로 이용권을 구매하면 내년 5월 31일까지 사업에 참여하는 53척의 여객선을 최대 50% 할인된 운임으로 이용할 수 있다.

특히 만 25세 이하인 경우에는 본인을 포함해 5명까지 이용할 수 있는 '가족권'을 구매할 수 있다.

최대 12회 이용이 가능하고 주중 최대 50%, 주말 최대 20% 할인(선사별로 차이가 있어 사전 확인 필요)한다. 다만 명절 연휴 등 연안여객선 특별교통대책기간에는 이용할 수 없다.

일례로 주중에 4인 가족(부모 2인, 청소년 2인)이 여객선을 타고 목포에서 제주까지 여행하는 경우 기존에는 왕복 약 56만원의 운임이 필요하지만 가족할인권을 이용하면 절반 수준인 왕복 약 29만원으로 여행이 가능해져 경제적 부담을 크게 덜 수 있다.

김혜정 해수부 해운물류국장은 "최근 유류비 상승으로 연안여객선 업계의 경영 부담이 가중되고 있는 상황"이라며 "바다로 사업을 통해 연안여객선 이용이 활성화돼 섬 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있기를 기대한다"고 말했다.

한편 바다로 구매 방법과 참여 선박, 할인기준 등 자세한 내용은 여객선 예매 누리집(island.theksa.co.kr)에서 확인하거나 한국해운조합(02-6096-2043)에 문의하면 된다.