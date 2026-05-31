중동전쟁 장기화, 농자재 수급 긴장…하우스필름·포장재 '하반기 변수'

올해 하반기 농자재 수급에 경고등이 켜졌다. 중동전쟁 장기화에 따른 원자재 가격 부담이 누적되는 가운데 가을철 하우스필름 수요 집중까지 예상되면서다.
31일 농림축산식품부에 따르면 정부는 지난 한 달간 운영한 민·관 합동 현장 애로 해소 지원센터에 접수된 94건 가운데 실제 영농 차질이 우려되는 42건을 별도 관리 대상으로 분류했다. 분야별로는 △비료 16건 △멀칭·하우스필름 15건 △포장재 5건 △면세유 5건 △화훼 1건이다.
비료는 봄철 파종·정식 시기에 수요가 집중되는 필수 농자재인 만큼 농가의 민감도가 높다. 이달 27일 기준 판매 물량은 전년보다 30% 이상 공급된 상태지만, 일부 지역농협에서는 일시적인 재고 부족이 발생했다.
농식품부 관계자는 "전체 공급량은 충분하지만 지역농협별 재고 상황에 따라 일시적인 부족 현상이 나타났다"며 "재고 부족이 확인된 지역농협 13곳에 우선 공급 조치를 실시하는 등 현장 애로가 접수되면 즉시 물량을 조정해 공급하고 있다"고 말했다.
농업용 필름 공급 상황은 비교적 안정적이다. 농식품부와 산업통상자원부, 농협, 석유화학업체가 원료를 우선 배정하고 생산 확대와 지역 간 물량 조정을 추진한 결과 물량 확보에 어려움을 겪던 지역농협 187곳에 대한 지원을 완료했다.
다만 하반기는 사정이 달라질 수 있다. 하우스필름은 연간 수요의 70%가 9월 이후에 집중된다. 가을철 시설하우스 신축·개보수 수요가 본격화되는 데다, 여름 태풍 피해에 따른 교체 수요까지 겹칠 수 있어서다.
포장재도 하반기 변수로 꼽힌다. 원료인 나프타는 수입 의존도가 높아 중동 정세와 국제 물류 상황에 민감하다. 업계에 따르면 나프타 가격은 올해 1월 톤당 500달러 수준에서 최근 800~900달러 수준까지 급등했다.
농식품부에 따르면 중동 사태 여파로 올해 3~4월에는 포장재 원료 수급이 평년 대비 70~80% 수준까지 감소했다. 최근 정부 대응과 추경 지원에 힘입어 85~90% 수준으로 회복됐지만 중동 불안이 장기화될 경우 가격 부담은 하반기로 갈수록 커질 수 있다는 전망이 나온다. 업계에서는 중동 사태가 길어질수록 원자재 가격 상승 부담이 누적돼 기업들의 부담이 커질 것으로 보고 있다.
정부는 공급 불안에 대비해 대체 포장재 시범사업도 추진하고 있다. 다음 달 3일까지 수도권 주요 하나로마트 8개 매장에서 종이봉투 15만 장을 활용해 오이·애호박·청양고추·가지 등을 개별 포장 없이 판매할 계획이다.
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농가 경영 부담도 커지면서 면세유 지원도 확대됐다. 정부는 지난 29일 비상경제본부 회의 겸 경제·산업경쟁력강화 관계장관회의에서 농업용 면세유 유가연동보조금 지급 한도를 면세경유 기준 리터당 138.4원에서 176.2원으로 37.8원 인상하기로 했다.
정부는 관련 예산 집행에 속도를 내고 있다. 총 3775억원 규모의 추경 가운데 1982억원을 비료·사료·면세유·농식품 수출 지원 등에 편성했다. 사료구매자금은 전체 650억원 중 590억원을 집행했다. 3~4월분 유가연동보조금 102억원도 지급을 완료했다. 또 72억원 규모의 농식품 수출바우처 사업을 통해 다음 달부터 본격 지원에 나설 예정이다.
김정욱 농산업혁신정책실장은 "농자재 수급에 대한 현장의 우려를 잘 알고 있으며 분야별 상황을 상시 점검해 영농에 차질이 없도록 필요한 조치를 취하고 있다"며 "수급 불안이 발생하면 현장 애로 해소 지원센터를 통해 신속히 공유해 달라"고 당부했다.