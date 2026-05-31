원/달러 거래시간 24시간으로 확대…7월부터 공휴일도 거래 가능

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 외국인의 주식 매각 대금 환전 수요에 따른 달러-원 환율 상승이 이어지고 있는 26일 서울 중구 명동의 환전소를 찾은 외국인 관광객이 환전소로 향하고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

오는 7월부터 서울 외환시장의 원/달러 거래가 사실상 24시간 체제로 전환된다. 국내 공휴일에도 거래가 가능해지면서 외국인 투자자와 수출입 기업의 환전 편의성이 높아질 전망이다.

서울외환시장운영협의회는 29일 총회를 열고 원/달러 거래시간 확대 등을 담은 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다고 밝혔다.

개정안에 따르면 오는 7월 6일부터 중개회사를 통한 원/달러 거래시간은 현행 오전 9시~익일 오전 2시에서 주중 24시간 연속 운영 체계로 바뀐다. 뉴욕 서머타임 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 거래가 가능하다.

이에 따라 주말과 1월 1일을 제외한 모든 날짜에 원/달러 거래가 가능해진다. 다만 원화-이종통화 거래시간은 기존과 동일하게 오전 9시~오후 3시30분으로 유지된다.

협의회는 거래시간 확대를 통해 외환거래 공백을 해소하고 국내외 투자자와 수출입 기업의 환전 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대했다. 특히 해외 주식에 투자하는 국내 투자자와 한국과 시차가 큰 해외 투자자들이 원하는 시간대에 거래할 수 있게 되면서 환율 변동 위험 관리 비용도 줄어들 것으로 전망했다.

다만 거래가 이뤄지더라도 결제는 기존 관행대로 은행 영업일에만 처리된다. 우리나라 공휴일에 체결된 거래는 가장 가까운 은행 영업일에 결제가 이뤄진다.

원/달러 시장이 24시간 운영됨에 따라 현물환 중개회사는 오전 6시부터 다음 날 오전 6시까지 매시간 정각 기준 시간가중평균환율(TWAP)을 제공할 예정이다. 시가·고가·저가 환율 역시 같은 기준으로 산출된다. 다만 서울 외환시장 종가 환율(오후 3시30분 기준)과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 방식을 유지한다.

협의회는 이날 총회에서 매매기준율 산정 방식을 현행 거래량 가중평균 방식에서 TWAP 방식으로 변경하는 방안도 논의했다. 외환당국은 시장 의견을 수렴해 관련 외국환거래규정 개정을 6월 중 추진할 계획이다.