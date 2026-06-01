해양사고 막는 경험 공유해요!…해수부, 안전의식 고취 사례 공모 실시

강원 속초시 속초해양경찰서 전용부두 인근 해상에서 해양경찰이 인명 구조·구급 대응 훈련을 실시하고 있다. 기사내용과 무곤./사진=뉴스1.

해양수산부 중앙해양안전심판원이 6월 1일부터 8월 31일까지 준해양사고 교훈사례 발굴을 위한 공모를 실시한다고 31일 밝혔다.

중앙해양안전심판원(해심원)은 준해양사고 사례를 공유하여 유사사고의 재발을방지하고 국민의 해양안전 의식을 높이기 위해 2021년부터 매년 준해양사고 사례 공모전을 개최해 오고 있다.

이번 공모전은 수협중앙회, 한국해양교통안전공단, 한국해운조합, 한국선주상호보험조합, 한국해운협회 등이 후원한다.

공모는 개인부문과 선사부문으로 나눠 진행된다. 국민 누구나 직접 경험하거나 목격한 준해양사고 사례를 공모전 누리집(www.준해양사고공모전.com) 또는 전자우편([email protected])을 통해 응모할 수 있다.

해수부는 접수된 사례에 대해 9월부터 10월까지 전문가 심사를 거쳐 10월 중 최종 수상자 개인 68명, 선사 5개사를 선정할 계획이다. 이어 11월에는 시상식을 개최해 수상자들에게 해수부장관상을 비롯한 상장과 함께 상금(총상금 1800만원)을 수여할 예정이다.

이시원 해수부 중앙해양안전심판원장은 "나의 '아차' 했던 경험이 누군가에게는 생명을 지키는 지혜와 방패가 될 수 있다"며 "해양사고 예방에 국민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편 이번 공모전에서 선정된 사례는 내년도 '준해양사고 교훈 사례집'에 수록되며 우수사례는 영상으로도 제작돼 각종 안전 캠페인에 활용될 예정이다. 이번 공모전의 자세한 응모 방법은 공모전 운영사무국(044-330-2333)을 통해 안내받을 수 있다.