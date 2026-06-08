통상 정책방향, AI·디지털로 확대…민간 정책자문기구 새롭게 구성

여한구 산업통상부 통상교섭본부장. 2026.4.6/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

정부가 최근 급변하는 통상 환경에 적극 대응하기 위해 정책 자문기구를 새롭게 구성했다. 기존 제조업뿐 아니라 인공지능(AI), 디지털산업, 소비재 등 신산업 분야 통상 현안에 대한 다양한 정책이 논의될 전망이다.

산업통상부는 8일 제1차 통상정책자문위원회를 개최했다고 밝혔다. 통상정책자문위원회는 '통상협정대책위원회 규정'에 따라 운영되는 산업부의 민간자문기구다. 통상정책 전반에 대한 산·학·연 의견을 수렴하기 위해 각계 전문가 30인으로 구성된다.

올해 초 제6기 위원의 임기가 만료됨에 따라 다양한 분야의 민간 전문가들로 제7기 통상정책자문위원회가 새로 꾸려졌다. 급변하는 통상환경에 대응해 민간의 전문적 시각을 통상정책에 반영하기 위해 AI, 디지털산업, 소비재 등 신산업 분야의 전문가가 7기 위원회에 포함됐다.

참석자들은 세계 각국의 자국 우선주의 확산, 첨단기술 경쟁 격화 등 급변하는 글로벌 통상환경을 진단하고 우리 기업의 수출시장 확대와 공급망 안정화를 위한 정책과제에 대해 의견을 교환했다.

통상 네크워크 확장과 우리 기업의 시장 접근성을 높이기 위한 방안으로 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 참여 추진 등 주요 통상현안에 대해서도 다양한 제언을 제시했다.

정부는 통상정책자문위원회 등 다양한 민관 소통 채널을 통해 통상정책 전반에 대한 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다.

여한구 산업부 통상교섭본부장은 "통상환경의 불확실 속에서도 정부 출범 후 1년간 2025년 수출 7000억달러 돌파와 5월까지 역대 최대 누적 수출액 달성이라는 성과를 거뒀다"며 "수출 상승 흐름을 이어나갈 수 있도록 통상 네트워크를 다변화하고 기업 애로를 직접적으로 해소하는 공세적 통상정책을 펼칠 것"이라고 말했다.