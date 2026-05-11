'ACON 2026', 최예나·키오프·NEXZ 출연 확정 '초특급 라인업 완성' [공식]

글로벌 시상식 Asia Artist Awards의 페스타 'ACON 2026'에 최예나, 키스오브라이프, NEXZ가 합류하여 초특급 라인업이 완성됐다. 최예나는 미니 5집 'LOVE CATCHER'의 타이틀곡 '캐치 캐치'로 국내외에서 뜨거운 반응을 얻었으며, 키스오브라이프는 'Who is she'로 빌보드 차트 및 음악방송 2관왕을 차지했다. NEXZ는 싱글 2집 'Mmchk'로 초동 자체 최고 기록을 경신하고 데뷔 첫 음악방송 1위를 거머쥐며 대세 행보를 이어갔다.

'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show'/사진제공=-AAA 조직위원회, 각 소속사

글로벌 NO.1 시상식 ‘Asia Artist Awards’의 페스타 'ACON 2026'에 최예나, 키스오브라이프, NEXZ가 합류해 초특급 라인업이 완성됐다.

오는 7월 25일 타이베이 NTSU Arena에서 개최되는 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA)'의 페스타 'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show' 라인업에 최예나(YENA), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), NEXZ(넥스지)(가나다, ABC 순)가 합류했다.

최예나(YENA)는 지난 3월 미니 5집 'LOVE CATCHER’(러브 캐처)의 타이틀곡 '캐치 캐치'로 컴백 후 중독성 강한 멜로디로 국내외에서 뜨거운 반응을 얻었다. 타이틀곡 '캐치 캐치'는 국내 음원 차트는 물론 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 수 2,000만 회를 기록했고, 중국 대표 영상 플랫폼 빌리빌리에서 517만 뷰를 돌파하는 등 막강한 저력을 보여주고 있다.

키스오브라이프(쥴리, 나띠, 벨, 하늘)는 'Who is she'(후 이즈 쉬)로 강렬한 퍼포먼스로 이목을 끌었다. 또한 'Who is she'로 미국 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 6위에 올랐고, 아이튠즈 톱 송 차트에서는 태국, 홍콩, 핀란드, 베트남 등 여러 국가에서 상위권을 기록했을 뿐만 아니라 음악방송 2관왕까지 차지하며 대중성과 글로벌 인기를 동시에 입증했다.

NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 최근 싱글 2집 'Mmchk'(음츠크)로 초동(발매 후 첫 일주일 판매량) 자체 최고 기록을 경신하며 가파른 상승 기세를 증명했다. 이 기세를 이어 앨범과 동명의 타이틀곡 'Mmchk'로 데뷔 첫 음악방송 1위 트로피를 거머쥐며 대세 행보를 이어가고 있다.

'ACON 2026'의 최종 라인업이 모두 공개됐다. MC 성한빈과 미야오(MEOVV), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH), 최예나(YENA), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), NEXZ(넥스지), QWER(큐더블유이알)까지 다채로운 아티스트들이 'ACON 2026'을 뜨거운 열기로 가득 채울 예정이다.

'ACON 2026'은 'AAA 2026'을 앞두고 먼저 열리는 페스타로, 글로벌 팬들과 함께 축제의 시작을 알리는 자리다.

이번 공연은 '청춘(Youth)'을 테마로 청춘의 활기찬 에너지를 퍼포먼스와 감각적인 연출로 풀어내며 관객들에게 특별한 감동을 선사할 계획이다.

한편, 스타뉴스가 주최하고 AAA 조직위원회와 모티브(MOTIVE), 디쇼(D-SOW)가 주관하는 'ACON 2026'의 티켓은 오는 17일 오후 12시(한국시간) ibon을 통해 일반 예매가 시작된다.