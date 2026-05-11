'은밀한 감사' 공명, 신혜선에 직진 고백...자체 최고 9.4% [종합]

tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 6회에서 노기준은 주인아에게 직진 고백을 했고, 두 사람의 관계는 더욱 깊어졌다. 감사 공조를 통해 PK 모델 특혜 의혹을 파헤치던 주인아와 노기준은 전재열 총괄부회장의 아내 오현영이 사건을 은폐하려 했다는 사실을 밝혀냈다. 노기준의 거듭된 고백과 전재열의 등장으로 세 사람의 관계가 복잡해지는 가운데, '은밀한 감사' 6회는 자체 최고 시청률 9.4%를 기록하며 시청률 10% 진입을 눈앞에 뒀다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진제공=tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 6회 방송 화면 캡처

'은밀한 감사' 공명이 신혜선의 마음을 흔든 직진 고백을 했다. 이에 안방극장 시청자들을 사로잡으며 시청률 10% 진입을 눈앞에 뒀다.

지난 10일 방송한 tvN 토일드라마'‘은밀한 감사' 6회에서는 서로의 은밀한 비밀을 공유한 주인아(신혜선 분)와 노기준(공명 분)의 관계가 한층 깊어졌다.

주인아는 혼란스러웠다. 노기준과 박아정(홍화연 분)이 동거 중이라는 사실, 더욱이 두 사람이 전 연인 사이였다는 소식에 당황했다. 하지만 그는 아무렇지 않은 척 자리를 빠져나왔다. 들뜨고 설렜던 감정이 빠져나가며 마음은 차갑게 식어버렸다. 다음 날, 주인아는 노기준이 걱정스레 컨디션을 물어도 "나 주인아야"라며 오히려 큰소리를 쳤다. 하지만 이 말은 흔들리는 자기 자신에게 건네는 다짐과도 같은 말이었다.

tvN 토일드라마 '은밀한 감사'./사진제공=tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 6회 방송 화면 캡처

감정 변화 속에서도 주인아와 노기준의 감사 공조는 멈추지 않았다. 심야 추격 운전 사고 논란에도 그룹 공식 모델 PK(장덕수 분)가 교체되지 않았다는 소식에 노기준이 특혜 의혹을 감지한 것. PK가 각종 논란 속에서도 무려 50억 규모의 3년 장기 계약을 체결했지만, 정작 재계약 과정에서 에이전시와의 대면 미팅도, 메일 기록도 전혀 남아있지 않았다는 점이 수상함을 키웠다. "있어야 할 게 없으면, 없어야 할 게 있었단 반증"이라는 주인아의 말처럼 두 사람의 시선은 PK 모델 결정권자인 마케팅실 한지원 팀장(오혜원 분)에게 향했다.

주인아와 노기준은 역할을 나눠 한지원을 압박했다. 이에 한지원 팀장은 PK와 연인 관계임을 실토했다. 하지만 주인아와 노기준은 한지원이 너무 쉽게 인정해버린 태도에 찜찜함을 느꼈다.

이후 PK 사고 현장 사진을 확보하는 과정에서 충격적인 반전이 드러났다. PK의 조수석에 타고 있던 인물은 다름 아닌 전재열(김재욱 분) 총괄부회장의 아내 오현영(지수연 분)이었다. 오현영은 세산그룹에 속한 한지원 팀장의 남편을 유럽 주재원으로 발령 내주겠다는 거래를 제안하며 사건을 은폐하려 했던 것.

이를 알게 된 주인아는 한지원 팀장을 직접 찾아가 아이들과 공을 차며 마음의 문을 열었고, "나 꽤 쓸만한 방패인데, 써보지 않을래요?"라는 한마디로 그의 눈물을 터트렸다. 한지원 팀장의 울타리가 되어준 감사실장 주인아의 진심이 전해진 것.

하지만 감사 PT가 진행되던 임원회의 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 오현영이 회의실에 난입해 주인아의 뺨을 때리는 돌발 상황이 벌어졌다. 갑작스러운 상황 속에서도 주인아의 곁을 지킨 사람은 노기준이었다. 다친 얼굴과 무릎에 직접 연고를 발라주던 노기준 앞에서 주인아는 마침내 진심을 털어놓으려 했지만, 들이닥친 직원들 때문에 끝내 말을 삼켜야만 했다.

한바탕 소동을 겪은 노기준과 주인아. 두 사람 사이에는 여전히 묘한 기류가 흘렀다. 이런 가운데 주인아를 향한 노기준이 직진은 멈추지 않았다. 노기준은 주인아를 향한 마음을 더는 애매하게 두고 싶지 않았고, 결국 그녀를 찾아 나섰다.

노기준은 주상복합 앞에서 전성열(강상준 분)과 함께 있는 주인아를 목격했다. 그는 불안과 질투에 휩싸인 그들을 추적했지만, 도착한 곳은 해무 임원 행사장이었다.

가까스로 상황을 수습한 뒤 주인아와 단둘이 마주한 노기준은 왜 여기까지 따라왔냐는 질문에 결국 속마음을 털어놓았다. 주인아가 전성열의 차를 타는 모습을 보고 오해해 홧김에 쫓아왔다고 밝힌 것. "내가 뭐 실장님 남편도 아닌데"라며 웃어 보였지만, 이내 "근데 좀 돌았어요, 당신 때문에"라고 솔직한 마음을 드러냈다. 이어 더 이상 숨기지 않겠다는 듯 "모른 척 그만하죠. 내가 실장님 좋아하는 거, 눈치 다 챘잖아요"라고 직진 고백을 했다.

노기준의 고백에도 주인아의 벽은 쉽게 허물어지지 않았다. 주인아는 인형 뽑기 기계 앞에서 인형을 뽑으려 노력하는 노기준에게 "집게 강도가 3초까지만 유지되게 설정돼 있어, 천 번을 만 번을 해도 안 되는거지"라고 말했다. 노기준의 고백을 거절하는 뜻이었다. 또한 주인아는 부하 직원이라는 관계와 노기준의 감정이 사랑이 아닌 호기심과 연민일 뿐이라며 선을 그었다.

주인아의 거절에 노기준은 물러서지 않았다. 그는 "안고 싶고, 보고 싶고, 질투까지 나는 감정이라면 그게 좋아하는 마음 아니냐"라고 했다.

방송 말미, 주인아를 향한 노기준의 고백이 또 한 번 펼쳐졌다. 그리고 전재열까지 얽힌 상황이 앞으로 세 사람이 겪게 될 관계성에 호기심을 자극했다.

전재열은 대화를 나누고 돌아서려는 주인아를 향해 "인아야"라고 불러 세웠다. 그러면서 주인아를 품에 끌어 안으며 "조금만 더 같이 있자"라고 애원했다. 두 사람 사이 오래된 감정과 사연이 존재하고 있음을 암시했다.

이때, 이 장면을 목격한 노기준이 등장했다. 노기준은 전재열의 팔을 주인아 몸에서 떼어냈다. 이어 노기준은 끝내 뽑아낸 인형을 주인아에게 내밀었다. 이어 "안 되는 거 아니잖아"라고 다시 한 번 고백을 한 노기준의 모습은 강렬했다. 노기준의 고백에 주인아는 과연 어떤 선택을 하게 될지 궁금증을 낳는 엔딩이었다.

한편, 이날 방송된 '은밀한 감사' 6회 시청률은 닐슨코리아 유료플랫폼 전국 가구 기준 9.4%를 기록했다. 직전 방송분(5회) 시청률 5.9%보다 3.5% 상승한 수치. 또한 기존 자체 최고 시청률 7.9%(4회)를 뛰어넘었다.

'은밀한 감사'는 지난 4월 25일 1회 방송 후, 3주 연속 자체 최고 시청률을 경신했다. 전작 하정우 주연의 '대한민국에서 건물주 되는 법'의 시청률 부진을 완벽히 떨쳐냈다. 더불어 지난 3월 종영한 '언더커버 미쓰홍'에 이어 시청률 10%에 진입할 tvN 토일드라마 흥행작으로 기대감을 한층 끌어올렸다.

시청률 10%를 눈앞에 둔 '은밀한 감사'가 앞으로 어떤 전개로 주말 시청자들을 사로잡게 될지 귀추가 주목된다.