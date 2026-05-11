'21세기 대군부인' 아이유, 후반 서사·시청률 이끈 '감정 연기'

아이유는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 몰입감 높은 감정 연기로 후반부 서사와 연이은 자체 최고 시청률 경신을 이끌었다. 성희주는 결혼 계약서 유출 사건 이후 복잡한 상황 속에서도 이안대군과의 관계 변화를 겪으며 절박함과 진심 어린 고백을 보여주었다. 아이유의 폭넓은 감정 연기는 시청자들을 사로잡았고, 9회 시청률 11.7%, 10회 시청률 13.3%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 아이유./사진=MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'

'21세기 대군부인' 아이유가 몰입감 높은 감정 연기로 후반부 서사, 연이은 자체 최고 시청률 경신을 이끌었다.

지난 8일, 9일 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 9회, 10회가 각각 방송됐다. 이번 회차에서 결혼 계약서 유출 사건 이후 더욱 깊어지는 성희주(아이유 분)의 감정과 함께, 이안대군(변우석 분)과의 관계 변화가 본격적으로 그려졌다.

성희주는 결혼 계약서 유출 사건 이후 복잡한 상황 속에서도 애써 흔들리지 않으려 했다. 대비 윤이랑(공승연 분)과 마주하게 된 성희주는 담담한 태도를 보였다. 또한 이안대군을 끌어내린 것은 모두 성희주 탓이라는 윤이랑의 말이 머릿속에 맴돌아 불편했지만 애써 마음을 다잡으려 노력했다.

또한 성희주는 아버지 성현국을 찾아가 무릎을 꿇고 도움을 요청했다. 절박함이 담긴 모습은 시청자들의 이목을 끌었다. 이어 궁으로 돌아온 성희주는 이안대군의 품에 안긴 채 "우리 이혼해요"라고 말한 뒤, 자신의 진심을 숨긴 채 차갑게 말해 안타까움을 자아냈다.

이후 모든 비난을 자신에게 돌리기 위해 직접 이혼을 선언하는 성희주. 이 과정 속에서 마음의 상처를 입고 사라진 이안대군을 찾아 헤매고, 다시 재회한 이안대군에게 "좋아해요"라는 고백과 함께 진심 어린 감정을 터뜨리며 애틋한 로맨스를 완성했다. 서로의 마음을 확인한 뒤 이어진 입맞춤 장면에서는 설렘과 애절함이 공존하는 감정신이었다.

또한 성희주는 왕위에 대한 자신의 감정을 털어놓는 이안대군에게 그 곁을 지키겠다는 결연한 태도와 따뜻한 위로를 동시에 전했다. 영원한 같은 편을 알린 것. 10회 방송 말미, 편전에 불이 나고 그 안에 이안대군이 있다는 사실을 알고 패닉에 빠진 성희주의 모습은 향후 어떤 변화가 발생할지 궁금증을 한층 끌어올렸다.

'21세기 대군부인'에서 아이유의 열연은 폭넓게 펼쳐졌다. 절망, 설렘, 결연함까지 여러 감정선의 감정 연기를 펼친 아이유의 활약에 시청자들은 빠져들었다. 이에 시청률(닐슨코리아 전국 가구 기준)도 연이어 자체 최고 시청률을 경신했다. 9회 시청률 11.7%, 10회 시청률 13.3%로 집계됐다. 후반 서사와 시청자들을 단단히 이끈 아이유의 연기력이었다.

극 흐름 그리고 캐릭터의 감정선에 따라 눈빛, 표정, 목소리까지 유연하게 변화하며 캐릭터에 몰입을 높인 아이유. 종영까지 2회 남은 가운데, 아이유가 찬란하게 찍을 마침표에 귀추가 주목되고 있다.