[단독] 차승원-김도훈, 임영웅 만난다! '섬총각 영웅' 시즌2 게스트 출격

임영웅이 이끄는 SBS 예능 프로그램 '섬총각 영웅' 시즌2에 배우 차승원과 김도훈이 게스트로 출연한다. 차승원과 김도훈은 다음달 초 '섬총각 영웅' 시즌2 촬영에 임할 예정이며, 이들은 현재 tvN 드라마 '은퇴요원 관리팀'을 함께 촬영 중이다. '섬총각 영웅' 시즌2는 오는 8월 SBS에서 방송될 예정이다.

'슈퍼스타' 임영웅이 이끄는 SBS 예능 프로그램 '섬총각 영웅' 시즌2에 배우 차승원과 김도훈이 출격한다.

현재 tvN 드라마 '은퇴요원 관리팀'을 한창 촬영 중인 차승원과 김도훈은 게스트로 다음달 초 '섬총각 영웅' 시즌2 촬영에 임할 예정이다.

오는 8월에 시즌2가 방송될 '섬총각 영웅'은 임영웅이 찐친들과 자연 속에서 자급자족하며 살아가는 일상은 담은 리얼 힐링 예능 프로그램. 시즌1 방송 당시 임영웅의 꾸밈없는 인간적인 매력과 보기만 해도 눈이 호강하는 풍경과 음악, 진솔한 교감 등이 어우러지며 뜨거운 사랑을 받았다. 마지막 방송은 동시간대 시청률 1위를 기록하기도 했다.

사진='섬총각 영웅' 시즌1 방송 영상 캡처

이런 '섬총각 영웅'에 '예능장인' 차승원과 '예능 꿈나무' 김도훈이 출연해 기대를 모으고 있다. 관록의 배우 차승원은 '삼시세끼' '스페인 하우스' '차가네' 등에서 남다른 예능감을 과시했고 '신흥대세' 김도훈은 '지구마불 세계여행' '미스터리 수사단' 등으로 예능판에서 주목받고 있는 기대주다. 과연 이들이 '섬총각 영웅'의 주인장 임영웅과 어떤 케미스트리를 이룰지 관심이 모아진다. 또한 '은퇴요원 관리팀'에서 첫 호흡을 맞추고 있는 차승원과 김도훈의 케미도 미리 엿볼 수 있을 기회가 될 전망이다.

tvN에서 하반기에 방송될 '은퇴요원 관리팀'은 과거 국정원 블랙요원이었으나 현재는 동네 세차장 사장이 된 김철수(차승원)와 슈퍼에이스 요원에서 은퇴요원 관리팀으로 좌천된 고요한(김도훈)이 동행하는 과정을 그린 액션 코믹극이다.

차승원-김도훈의 게스트 출연으로 기대를 모으는 임영웅의 '섬총각 영웅'은 오는 8월 SBS에서 방송될 예정이다.