유선호, "내 20대의 전부"...'1박2일' 하차

배우 유선호가 3년 반이라는 긴 시간 동안 함께했던 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. 유선호는 '1박 2일'이 자신의 20대의 전부이자 평생 잊지 못할 값진 경험이었다고 애정을 드러냈다. 그는 오는 31일 방송을 통해 시청자들에게 마지막 인사를 전할 예정이다.

KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서 하차하는 유선호/사진제공=KBS 2TV '1박 2일 시즌4'

배우 유선호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차한다.

12일 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일') 측은 "3년 반이라는 긴 시간을 함께한 멤버 유선호가 '1박 2일'을 졸업한다"면서 "유선호는 오는 31일 방송을 통해 시청자들께 직접 마지막 인사를 전할 예정"이라고 밝혔다.

유선호는 자신의 마지막 녹화에서 '1박 2일'에 대해 "내 20대의 전부"이자 "전국을 누비면서 여행했던, 내 인생에서 평생 못 잊을 값진 경험"이라고 애정을 드러냈다고.

또한, 멤버들과 마지막 밤을 같이 보내면서 "'1박 2일'에서의 여행은 끝이 났지만, 앞으로도 평생 함께 할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다. 아무것도 아닌 저를 사랑해주신 시청자분들께도 감사하다"라며 감사 인사를 전했다.

KBS 2TV '1박 2일 시즌4'./사진제공=KBS 2TV '1박 2일 시즌4'

3년 6개월 만에 '1박 2일'에서 하차하는 유선호는 지난 2022년 12월 합류했다. 합류 후 당시 나인우와 함께 '1박 2일' 막내 라인으로 활약, 시청자들에게 웃음을 선사했다. 보기와 다른 엉뚱한 매력으로 '1박 2일'의 웃음 포인트로 자리매김한 바 있다. 이밖에 문세윤, 딘딘 등과도 예측불허한 케미스트리를 뽐낸 바 있다.

제작진은 "'1박 2일'의 젊은 피로 오랜 시간 프로그램을 빛내준 유선호에게 진심으로 감사드린다"라면서 "배우로서 더욱 다양한 모습을 보여줄 유선호의 앞으로의 활약을 계속 응원하겠다"고 전했다.

한편, '1박 2일 시즌4'는 유선호에 앞서 그동안 김선호, 나인우, 라비, 연정훈, 조세호가 멤버로 활동하다 하차했다.