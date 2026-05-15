티파니, ♥변요한과 달달한 신혼…"밤마다 떡볶이 먹는다"

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니가 배우 변요한과의 신혼 일상을 전했다. /사진=티파니 SNS

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니가 배우 변요한과의 신혼 일상을 전했다.

15일 방송된 KBS 쿨FM '폴킴의 가요광장'에는 티파니가 게스트로 출연했다.

티파니는 오는 6월부터 뮤지컬 '유미의 세포들' 무대에 오른다는 소식을 전했다. 그는 주인공 유미 역으로 출연한다.

티파니는 캐릭터와의 싱크로율을 묻는 질문에 "'유미의 세포들' 웹툰이 500회까지 있는데 제가 300회 넘어가고 있다. 저도 모르게 매일 줄무늬를 입고 있고 밤마다 떡볶이, 추로스, 딸기 슈크림 붕어빵을 시켜먹고 있더라. 맞아가고 있다"고 말했다.

그는 "다른 건 모르겠고 유미의 눈빛을 연구하고 있다. '유미의 세포들' 웹툰을 보면 작가님이 눈 크기, 눈동자 위치를 세세하게 구성하셨더라. 그 눈동자를 좀 따라하고 싶더라"며 "끝까지 파는 스타일이라서 좋은 유미가 되고 싶다"고 말했다.

한편 티파니는 변요한과 지난 2월 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다. 앞서 두 사람은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연해 연인으로 발전했다. 티파니는 소녀시대 첫 유부녀가 됐다.