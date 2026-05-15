비, '사냥개들2' 몰입했다가 ♥김태희에 혼쭐…"왜 그런 눈이냐"

가수 겸 배우 비가 드라마 속 역할에 몰입해 아내인 배우 김태희에게 혼났다고 털어놨다. /사진=머니투데이 DB

가수 겸 배우 비가 드라마 속 역할에 몰입해 아내인 배우 김태희에게 혼났다고 털어놨다.

15일 유튜브 채널 '집대성'에는 비가 게스트로 출연해 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

비는 최근 넷플릭스 시리즈 '사냥개들2'에서 '임백정' 역할을 맡아 강렬한 악역 연기를 선보였던 바 있다.

비는 "악역의 극악무도함에는 이유가 없어야 한다는 생각이었다"며 "보통 악역에게는 서사가 있지 않냐. '서사가 없는 악역을 만들고 싶다'는 것이 감독님의 생각이었다"고 말했다.

그는 "정말 극강의 빌런 역할이었기 때문에 몸도 괴물처럼 벌크업을 했고 분장도 많이 했다"며 "내가 선한 얼굴이라 분장할 때 머리를 당겨 눈매를 날카롭게 만들었고 눈썹도 다듬었다"고 말했다.

가수 겸 배우 비가 드라마 속 역할에 몰입해 아내인 배우 김태희에게 혼났다고 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '집대성'

그러면서 "턱선도 더 날카롭게 보이도록 메이크업을 했고 촬영 이틀 전부터는 밥도 잘 안 먹었다"고 털어놨다.

이에 대성은 "그때 형 눈빛이 살벌해서 '이게 뭐야' 싶었다. 오금이 저리는 눈빛이었다"고 말하며 놀라워했다.

비는 "그래서 실제로 혼났다"며 "집에서도 그런 눈빛을 하고 있다고"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

대성이 "형수님에게 혼난거냐"고 물으며 폭소하자 비는 "촬영이 끝나면 역할에서 빠져나와야 하는데 몰입이 계속돼 집에서도 화가 난 상태였다. '밥이 왜 늦게 나오냐', '컵이 왜 늦게 나오냐' 하면서 계속 화를 냈다"고 재연해 재차 모두를 웃게 했다.