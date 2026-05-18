'중식여신' 박은영, 함박웃음 결혼식..."의사 남편, 진짜 하석진 닮았다" 인증

지난 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린 박은영 셰프. /사진=박은영 인스타그램

넷플릭스 '흑백요리사'에 '중식여신'으로 출연한 박은영 셰프와 훈남 의사 남편과 결혼식을 올렸다.

박은영은 지난 17일 서울 중구 신라호텔에서 일가친척, 지인들이 모인 가운데 연하 의사 남편과 결혼했다.

박은영은 앞서 자신의 유튜브를 통해 남편에 대해 "한살 차이 의사이며, 컨디션이 좋을 때는 배우 하석진을 닮은 훈남"이라고 소개했다.

지난 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린 박은영 셰프. /사진=박은영 인스타그램

실제로 이날 신랑의 훈훈한 외모가 눈길을 끈 것으로 전해졌다. 훤칠한 신랑의 모습에 "진짜 하석진 느낌이 있다"는 반응이 쏟아졌다.

하객들이 SNS(소셜미디어) 스토리와 게시물을 통해 공개한 결혼식 현장에서 박은영은 실크 소재의 튜브톱 웨딩드레스를 입고 단아한 아름다움을 뽐냈다.

결혼식이 진행되는 동안 박은영의 입가에는 미소가 떠나지 않았다.

지난 17일 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린 박은영 셰프. /사진=박은영 인스타그램

1부에서 깔끔하게 묶었던 머리를 2부에서는 청순하게 풀고 나와 반전 매력을 과시했다.

하객들은 "아름다운 은영, 축하해" "은영아, 너무 예쁘다" "진짜 예쁜 신부님이시다" "세상에서 제일 이쁜" 등의 코멘트를 달며 칭찬했다. 이날 축가는 가수 아이비와 함께 '흑백요리사' 동료인 최현석 셰프가 맡았다.

최현석은 "두 분의 사랑이 천년만년 이어지길 바란다"며 준비에도 없던 즉석 앙코르곡까지 열창해 웃음을 안겼다.