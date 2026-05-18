트와이스 정연, 언니 공승연만 '쿠싱증후군' 알아차렸다..."너 몸 이상해"

걸그룹 '트와이스' 정연이 친언니인 배우 공승연 덕분에 건강을 되찾은 사연을 공개했다. /사진=유퀴즈 공식계정

걸그룹 '트와이스'의 정연이 친언니인 배우 공승연 덕분에 건강을 되찾은 사연을 공개했다.

tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')은 17일 공식 계정에 "정연의 가장 힘들었던 시절 항상 옆에서 버팀목이 되어준 공승연"이라며 20일 방송분의 예고편을 올렸다.

정연은 건강에 처음 이상이 생겼을 때를 떠올리며 "그 당시에 제가 멘탈적으로 힘든 시기였다"라고 회상했다. 이어 "언니가 저를 붙잡고 '너 몸이 좀 이상하다. 병원에 가야 할 것 같다'고 해서 저의 정확한 진단을 알았다"고 덧붙였다.

그는 "'쿠싱'이란 단어를 처음 들었다. 언니 덕분에 이렇게 치료도 잘되고 건강하게 돼서 많이 고마웠다"고 인사를 전했다.

정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인해 쿠싱증후군 진단을 받으며 못 알아볼 정도로 급격히 체중이 늘었다. 그런 와중에도 그는 트와이스 완전체 멤버로 활동을 이어갔고, 최근엔 다이어트에 성공했다.

걸그룹 '트와이스' 정연이 친언니인 배우 공승연 덕분에 건강을 되찾은 사연을 공개했다. /사진=유퀴즈 공식계정

정연은 최근 '21세기 대군부인'에서 열연한 공승연에 대해 "일단 언니가 너무 핫하고 잘돼서 기분 좋다. 언니가 나의 친언니가 돼줘서 너무 고맙고 미안해"라며 눈물을 흘렸다. 영상을 본 공승연은 "(동생이)이런 말을 해줄 줄은 몰랐다"며 함께 울먹였다.

사연을 들은 유재석이 "정연 씨가 한동안 활동을 중단할 만큼 건강이 안 좋아졌을 때 승연 씨가 정연 씨한테 같이 살자고 했다고(들었다)"고 운을 뗐다.

이에 공승연은 "그 당시에 정연이가 너무 힘들어했고 혼자 두는 게 불안했다. 그 당시에 제가 숙소에 가고 저희 집에 데리고도 가고 계속 옆에 두고 싶었다. 그래서 같이 살자고 했다. 지금 이겨내 줘서 너무 고맙다"고 털어놨다.

그러면서 "안 그래도 동생이 '너무 예뻐졌다. 리즈를 되찾았다'는 얘길 들으니 저 역시도 너무나 기분이 좋다. 동생은 뭘 해도 제대로 하는 친구고 잘하니까 저는 믿어 의심치 않는다"라고 강조했다.