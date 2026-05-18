'혈액암 투병' 진성, 성대에 물혹까지…의사 "수술 필요" 진단

가수 진성이 성대에 혹이 생겨 수술이 필요하다는 진단을 받았다. /사진=KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

가수 진성이 성대에 혹이 생겨 수술이 필요하다는 진단을 받았다.

진성은 지난 17일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 대학병원 이비인후과를 찾았다.

후두 검사를 받은 진성은 "감기 기운이 약간 있었다. 이전엔 1~2주 약을 먹으면 나았는데 이번에 4주 넘게 지속돼 가래가 계속 있다. 목에 이물감도 느껴진다"고 말했다.

이어 "2016년 혈액암 판정을 받았었다. 주위 분들 중에도 후두암에 걸려 고생하는 분이 있다. 항시 마음이 불안하다"고 불안해했다.

의사는 "생각보다 목소리가 안 좋을 수 있겠다는 생각이 든다. 오른쪽 성대 앞쪽에 혹이 하나 있다"고 진단했다. 그러면서 "진성 선생님은 수술이 필요한 것 같긴 하다"며 "혹 정체는 5㎜ 정도 되는 단순 물혹이다. 물혹 제거 수술은 간단하다. 목에 다른 혹은 없다"고 했다. /사진=KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

의사는 "생각보다 목소리가 안 좋을 수 있겠다는 생각이 든다. 오른쪽 성대 앞쪽에 혹이 하나 있다"고 진단했다.

그러면서 "진성 선생님은 수술이 필요한 것 같긴 하다"며 "혹의 정체는 5㎜ 정도 되는 단순 물혹이다. 물혹 제거 수술은 간단하다. 목에 다른 혹은 없다"고 했다.

진성이 "자연 치유는 안 되냐"고 묻자, 의사는 "후두가 목 안 깊숙하게 있어 쉽게 눈으로 볼 수 없다. 조그마한 혹이라도 수술로 떼어야 한다. 놔둔다고 없어지지 않는다. 수술로 떼어야 회복되고 목소리가 좋아질 수 있다"고 했다.

1960년생 진성은 2016년 혈액암·심장판막증으로 투병했다. 그는 이듬해부터 몸 상태가 호전돼 방송 활동을 재개했다. 진성은 한 방송에서 "혈액암이 완치되진 않았지만, 틈틈이 운동하며 건강에 무리가 되지 않을 만큼 활동 중"이라고 밝혔다.