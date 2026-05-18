김연아, ♥고우림 '이 모습'에 폭발?…"뒤통수서 싸늘함 느껴"

그룹 포레스텔라 고우림이 아내 김연아에게 혼났던 일화를 공개했다.
지난 17일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 고우림과 가수 강남이 출연했다.
이날 방송에서 고우림은 아내 김연아와의 부부 싸움하냐는 질문에 "저희는 거의 싸운 적이 없는 것 같다"고 답했다.
그러자 강남은 "그때 게임 온종일 하다가 혼나지 않았나"라며 "기억이 안 나나 보다. 게임을 하다가 무지 혼나지 않았나"라고 폭로했다.
이에 고우림은 "싸운 게 아니라 내가 혼난 것"이라며 이야기를 시작했다.
그는 "제가 스케줄이 많다 보니 밖에 있는 시간이 많지 않나. 집에 있을 땐 같이 시간을 보내고 싶었나 보다. 그런데 제가 조금 못난 마음으로 내 시간을 즐기고 싶은 마음에 게임을 조금 했다"고 털어놨다.
이어 "1시간만 하겠다고 했는데, 2시간이 흘렀다. (아내 김연아가) 들어와서 '언제까지 할 거야?'라고 묻길래 '곧 끝내겠다'고 했는데 또 1~2시간이 흘렀다. 그런데 어느 순간 안 들어오더라"라고 전했다.
뒤늦게 끝내야겠다고 느낀 고우림은 게임을 마치고 방에서 나갔으나 아내 김연아의 싸늘한 기운을 느꼈다고 했다.
그는 "보통 제가 나가면 (아내가) 돌아보는데 근데 안 돌아보더라. 뒤통수에서 싸늘함이 느껴졌다"고 고백했다.
이어 "큰일 났다 싶어 어떻게든 점수를 따야 한다고 생각해 갑자기 설거지했다"고 말해 웃음을 안겼다.
이를 듣던 강남은 "그때 설거지하는 모습 보고 김연아 씨는 귀여워서 씩 웃었다더라"라며 "설거지 안 했으면 큰일 날 뻔했다"고 전해 모두를 폭소하게 했다.
고우림은 2018년 올댓 스케이트 아이스쇼 축하 무대로 만난 5살 연상의 김연아와 3년 교제 끝에 2022년 10월 결혼했다.