변우석, '대군부인' 역사 왜곡 논란 자필 사과…"고민 부족했다"

배우 변우석이 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 대해 자필 편지로 사과했다. /사진=머니투데이 DB

배우 변우석이 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 대해 자필 편지로 사과했다.

변우석은 18일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "주말 동안 행여 제 말이 또 다른 피해를 주지 않을까 우려와 걱정을 했다"며 "작품으로 인해 불편함과 우려를 느끼신 분들께 무거운 마음을 담아 글을 올린다"라고 시작하는 장문의 글을 올렸다.

변우석은 "작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 제가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다"고 사과했다.

그는 "시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 됐고 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 됐다"며 "진심으로 죄송하다는 말씀 올린다"고 썼다.

배우 변우석이 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 대해 자필 편지로 사과했다. /사진=변우석 SNS

그러면서 "그동안 '21세기 대군부인'과 이안대군을 아껴주시고 조언을 주셨던 모든 분께 다시 한번 감사드리며 앞으로 더 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 16일 종영한 '21세기 대군부인'은 일부 장면에서 역사 왜곡 논란이 불거졌다. 극 중 이안대군(변우석 분)의 왕위 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 '만세'가 아닌 제후국에서 쓰는 '천세'를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하들이 쓰던 구류면류관을 착용하는 장면이 전파를 타면서 시청자들로부터 비판받았다. 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 반발을 샀다.

논란이 커지자 제작진은 "우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다. 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라고 사과했다.