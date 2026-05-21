김지선, '가슴 성형' 고백 후…시모 "한 번만 보자" 끈질긴 요청

개그우먼 김지선이 성형수술한 가슴을 시어머니와 시누이에게 보여준 일화를 털어놨다.
오는 23일 방송되는 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 '요즘 엄마 되기 위해 이렇게까지 해봤다'는 주제로 이야기를 나눈다.
선공개 영상 속 김지선은 가슴 성형수술에 얽힌 일화를 털어놨다.
김지선은 아이 넷 모유 수유 이후 가슴 탄력이 떨어져 성형수술을 했다며 "옷 입는 것도 달라졌다"고 만족감을 드러냈다.
그는 "(수술 후) 시어머니, 시누이가 '어디 한 번만 보자'고 했다"며 "어머니가 '목욕탕도 같이 다녔는데 뭐 어떠냐. 한 번만 보자'고 하시더라"라고 난감한 요청을 받았다고 고백했다.
이어 "목욕탕이랑은 다르지 않나. 다 옷을 입고 있는데 나만 벗을 수 없지 않나"라며 난처했던 당시 상황을 전했다.
김지선은 "우리 시어머니는 목표가 달성되기 전까지는 안 가신다. 자꾸 보자고 하셨다"며 눈 딱 감고 성형한 가슴을 보여줬다고 당시 모습을 재연해 웃음을 안겼다.
그는 "두 분 다 예쁘다면서 뚫어지게 보더라. 시어머니는 (시누이에게) '너도 해라'라고 하시고, 시누이도 '너무 예쁘다. 어느 병원에서 했냐'고 했다"고 말했다. 그러면서 가슴에 집중한 두 사람에게 "내려도 되죠?"라고 했다고 전해 모두를 폭소하게 했다.
김지선은 2003년 비연예인 김현민 씨와 결혼해 슬하에 3남 1녀를 뒀다.