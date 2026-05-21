'와일드 씽' 오정세, 니가 좋아 니가 웃겨서 좋아

영화 '와일드 씽'에서 오정세는 음악방송 39주 연속 2위를 한 비운의 발라드 가수 최성곤 역을 맡았다. 그는 20년 전 '고막남친'이었으나 혼성 댄스 그룹 트라이앵글에 밀려 만년 2위가 되었고, 예기치 못한 사건에 휘말려 연예계에서 증발했다. 20년 후 유해 야생동물 처리 사냥꾼이 된 최성곤은 기적처럼 찾아온 콘서트 제안에 다시 마이크를 잡으며 독보적인 코미디 연기를 선보였다.

'와일드 씽' 오정세 / 사진=롯데엔터테인먼트

"니가 좋아 니가 웃겨서 좋아 니가 좋아 좋아 죽겠어."

영화 '와일드 씽'에서 음악방송 39주 연속 2위를 한 비운의 발라드 가수 최성곤(오정세)의 노래 '니가 좋아' 가사다. 그리고 이 가사는 오정세를 두고 하는 말 같다. 스크린에 그저 서 있기만 해도 웃음이 터져 나오는, 가히 '와일드 씽'의 절대적 존재다.

극 중 최성곤은 20년 전 명실상부한 원조 '고막남친'이었다. 윤기를 내며 찰랑이는 장발, 눈부신 새하얀 셔츠, 여심을 녹이는 감미로운 목소리까지. 무대 위의 그는 버터를 듬뿍 바른 듯 매끈하고 느끼한 발라드 왕자였다. 오직 실력과 피나는 노력으로 지상파 1위 후보에 올랐지만, 하필이면 혜성처럼 등장한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글의 신곡에 밀려 39주 연속 2위라는 전무후무한 대기록(?)의 주인공이 되고 만다.

이 설정만으로도 이미 웃음의 골격은 완성된다. 만년 2위라는 타이틀에 속은 썩어 문드러지지만, 겉으로는 미소 천사 이미지를 유지해야 하는 남자. 최성곤은 선량한 얼굴과 뒤틀린 속내 사이에서 끓어오르는 울분과 시기심을 감추고 살아간다. 오정세는 이 기막힌 모순을 확실한 웃음 포인트로 전환한다. 웃고 있는데 억울하고, 친절한데 어쩐지 뒤끝이 느껴지는 인물의 오묘한 웃음 결을 정확히 짚어낸다.

'와일드 씽' 오정세 / 사진=롯데엔터테인먼트

트라이앵글의 데뷔곡 'Love is'(러브 이스)의 후렴구가 중독적으로 혀끝에 맴돈다면, 성곤의 솔로곡 '니가 좋아'는 첫 소절부터 강력한 후킹을 자랑한다. 아니, 오정세가 연기하는 최성곤이라는 캐릭터 자체가 하나의 거대한 후킹이다. 그는 '39주 연속 2위'라는 기막힌 설정에 자신만의 독보적인 리듬을 실어넣어 인물에 생생한 입체감을 부여한다.

성곤의 몰락은 더 기막히다. 마지못해 참석한 트라이앵글의 1위 축하 파티에서 예기치 못한 사건에 휘말린 성곤은 뉴스 1면에 떡하니 박힌 해괴망측한 사진 한 장과 함께 연예계에서 증발해 버린다. 스크린에 등장하는 그 기사 사진 하나만으로도 객석은 이미 숨넘어가는 웃음바다가 된다.

그리고 20년이 흐른 뒤, 우윳빛깔 여심 사냥꾼은 온데간데없이 사라진다. 대신 유해 야생동물을 처리하는 진짜 사냥꾼이 되어 돌아온다. 산속 자연인 같은 거친 피부, 덥수룩한 수염, 낡은 밀리터리 조끼, 몸에 밴 투박한 말투까지. 한때 무대 조명 아래서 눈웃음을 흩뿌리던 남자는 이제 사냥감을 찾기 위해 눈을 매섭게 번뜩이고, 달콤한 미성으로 여심을 저격하던 입은 거친 숨과 퉁명스러운 말을 내뱉는다.

'와일드 씽' 오정세 / 사진=롯데엔터테인먼트

이 지독한 간극 속에서 오정세는 완전히 다른 질감의 얼굴을 꺼내 든다. 과거 성곤이 윤기 나는 발라드 왕자였다면, 현재 성곤은 산짐승 냄새가 밴 거칠고 투박한 야생의 사내다. 무대 조명 아래서 눈웃음을 흩뿌리던 남자는 이제 사냥감을 찾기 위해 눈을 매섭게 번뜩이고, 달콤한 미성으로 여심을 저격하던 입은 거친 숨과 투박한 말투를 내뱉는다. 오정세는 이 극단적인 변화를 껍데기뿐 아니라 인물의 체취와 호흡까지 통째로 갈아 끼운다.

그럼에도 가슴 깊이 묻어둔 무대를 향한 열망은 여전하다. 기적처럼 찾아온 콘서트 제안에 그는 속세를 박차고 기꺼이 총 대신 마이크를 다시 쥔다. 이후 모든 신에서 오정세는 그저 덩그러니 서 있는 것만으로도 타율 높은 폭소를 터트린다. 코미디 장르에서 그가 지닌 타의 추종을 불허하는 리듬감은 여기서 또 한 번 빛을 발한다.

특히 마지막 재기 무대에 오르는 장면은 오정세 코미디의 정수다. 숨이 턱끝까지 차오르도록 뛰고 또 뛰다 마침내 한계에 다다른 그가 무대 위에서 속 깊은 울분을 토하고, 문자 그대로 정말 '토하며' 노래를 끝까지 악착같이 부르는 모습은 도무지 웃지 않고는 배길 재간이 없다. 우스꽝스러운 비극적 상황 속에서도 인물의 절박함을 100%의 진심으로 체화해 내는 오정세의 진정성이 빚어낸 카타르시스다.

'와일드 씽' 오정세 / 사진=롯데엔터테인먼트

가장 처절한 순간에 가장 맹렬한 웃음을 끌어내는 이 기묘한 연금술은 오직 오정세만이 해낼 수 있는 영역이다. 그리고 우스꽝스러운 몰락 속에서도 인물의 절박함을 놓치지 않는 진심으로 결국 성곤을 응원하게 만든다. 그래서 관객은 그가 망가지면 웃고, 그가 다시 마이크를 잡으면 또 웃다가도 마음 한쪽에서는 슬며시 응원을 보내게 된다.

이 미친 활약은 영화의 앙상블을 한층 풍성하게 만든다. 강동원, 엄태구, 박지현이라는 대세 배우들의 파격 변신 속에서도 오정세의 펄떡이는 존재감은 조금도 묻히지 않는다. 오히려 그는 영화의 코미디 리듬을 붙잡고 장면마다 예상치 못한 웃음의 출구를 만들어낸다.

오정세는 '와일드 씽'을 통해 다시 한번 자신이 왜 대중의 사랑을 듬뿍 받는 믿고 보는 배우인지 제대로 보여준다. 영화가 끝나고 극장 문을 나설 때쯤이면, 누구나 그가 불렀던 노래 가사처럼 중얼거리게 될 것이다. 오정세가 좋다고, 좋아 죽겠다고.

오정세의 독보적인 코미디 리듬과 짠한 진심이 담긴 '와일드 씽'은 6월 3일 개봉한다.