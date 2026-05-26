미르 "226만원 한약 선물, 장모 돈 많이 번다"...유튜브 영상 '뭇매'

그룹 엠블랙 출신 미르(본명 방철용)의 장모님 호칭이 도마에 올랐다. /사진=미르 SNS

그룹 엠블랙 출신 미르(본명 방철용)의 장모님 호칭이 도마에 올랐다.

지난 24일 유튜브 채널 '방가네'에는 쇼츠 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 미르는 아내와 장모님과 함께 외출에 나섰다. 그는 카메라 앞에서 장모님을 소개하며 "우리 장모. 나 힘들다고 한약 맞춰줬다"고 자랑했다.

장모님은 "우리 딸 예뻐해주라고 해준 거다. 건강해야 우리 딸 잘 챙기지"라고 애정을 내비쳤다.

이어 한약 가격표를 본 미르 부부는 깜짝 놀랐다. 아내가 "우리 엄마 돈 없다"고 말하자 미르는 "무슨 소리야. 우리 장모 돈 많이 번다"고 농담했다. 장모님이 미르에게 지어준 한약 가격은 226만원이었다.

미르는 장모님에 대해 "우리 장모 58년생이다. 라인댄스 배우시고 장구도 하신다. 하루에 강아지 산책도 6시간 하신다"며 "원래 말이 많으신데 카메라가 많으니까 조용하시다. 나를 너무 좋아하신다"고 말해 편안한 분위기를 자아냈다.

미르가 '장모'라고 호칭한 것을 두고 누리꾼 사이에서 논쟁이 벌어졌고 이후 해당 영상은 채널에서 삭제됐다.

한편, 미르는 지난해 12월 비연예인 여성과 결혼했다.