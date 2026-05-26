강수지 "두 달 넘게 걷지도 못해"…혈액검사 결과에 김국진 '깜짝'

가수 강수지가 두 달간 운동을 하지 못해 혈액 검사 수치가 달라졌다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며' 영상

가수 강수지가 두 달간 운동을 못한 이후 혈액 검사 수치가 달라졌다고 밝혔다.

지난 25일 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'에는 강수지가 일상에 대한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이 영상에서 강수지는 최근 혈액검사를 했다며 "여러분도 놀랄 거다. 나도 놀랐고, 남편도 놀랐다"고 이야기를 시작했다.

가수 강수지가 두 달간 운동을 하지 못해 혈액 검사 수치가 달라졌다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며' 영상

강수지는 "제가 200일간 러닝을 하지 않았나. 혈액 검사를 해봤다"며 "저는 당뇨는 없는데 당화혈색소 수치는 보통 5.34였다. 그러면 정상"이라고 밝혔다.

그는 "당뇨 기준을 나누는 건 당화혈색소와 공복 혈당이다. 12시간 이상 공복으로 혈액 검사를 하면 나온다"며 "당화혈색소가 6.5 정도 되면 당뇨라고 약 먹으라고 한다. 수치가 6이 넘으면 운동하고 단 것을 줄이라고 한다"고 설명했다.

이어 "평상시에는 (당화혈색소가) 5.4 정도였다. 러닝을 매일 열심히 하고 나서는 당화혈색소가 4.8까지 내려갔다"고 전했다.

그러면서 "인생에서 했던 혈액검사 중에 당화혈색소가 4.8까지 나온 적이 한 번도 없었다. 남편한테 이야기했더니 '그래?'라며 놀랐다. 매일 뛰는 것과 근육 만드는 게 굉장히 도움이 많이 됐다. 너무 깜짝 놀랐다"고 말했다.

가수 강수지가 두 달간 운동을 하지 못해 혈액 검사 수치가 달라졌다고 밝혔다. /사진=유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며' 영상

그러나 강수지는 이후 디스크 협착증(척추관 협착증) 때문에 러닝을 중단한 후 혈액 검사 수치가 달라졌다고 고백했다.

그는 "두 달을 못 뛰었는데, 병원에 갈 일이 있어서 혈액 검사를 했더니 (당화혈색소가) 5.8이 나왔다"고 말했다.

이어 "지난 3개월 동안 내가 어떻게 행동하고 살았는지 식습관에 관한 결과가 나오는 것"이라며 "두 달 넘게 걷지도 못했더니 (당화혈색소가) 5.8이 됐다. '빨리 걷기와 러닝이 당화혈색소, 당뇨에 관여를 많이 하는구나'라는 생각이 들었다"고 했다.

그러면서 "될 수 있으면 식사하고 10~20분 걷는 게 혈당 덜 올라가게 한다는 말도 있듯이, 가장 중요한 건 매일 꾸준히 운동해야 하는 것"이라고 강조했다.