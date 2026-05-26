남규리 "생활보호대상자로 자라"…'20년 투병' 부친 생각에 눈물

그룹 씨야 남규리가 가슴 아픈 가정사를 고백했다. /사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 방송 화면

그룹 씨야 남규리가 가슴 아픈 가정사를 고백했다.

지난 25일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 그룹 씨야가 멤버 이보람, 김연지와 함께 MC 이영자, 박세리와 식사하며 이야기를 나눴다.

그룹 씨야 남규리가 가슴 아픈 가정사를 고백했다. /사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 방송 화면

이날 방송에서 남규리는 "저희는 다 가장이었다"고 고백했고, 이를 들은 MC 이영자는 "복권처럼 큰돈이 생기면 어떻게 쓰고 싶냐"고 물었다.

이에 남규리는 "아빠가 오랫동안 아프셨다"며 20년간 이어져 온 아버지의 투병 사실을 고백했다.

MC 박세리는 "좀 나아지는 과정이신 거냐"고 물었고, 남규리는 "아니다"라며 호전 없이 투병을 이어왔다고 털어놨다.

남규리는 "너무 오래 아프셔서 집에 아픈 사람이 있으면 가족들이 많이 힘들다"고 말했다.

이어 "단순히 '부모님께 효도하고 싶다'는 걸 뛰어넘었다. 지금보다 조금 더 편안하게 해드릴 수 있으면 좋겠다. 한 해 한 해, 계절이 바뀔 때마다 그런 생각을 한다"며 눈물을 보였다.

남규리는 "갑자기 뜻하지 않을 때 항상 응급실에 많이 가신다. 그런데도 오래 살아주셔서 너무 감사하다. 좀 더 좋은 데서 주무시게 해드리고 싶다"고 말했다. 이를 들은 MC 이영자는 함께 눈시울을 붉히며 "힘든 것도 아닌데"라고 안타까워했다.

그룹 씨야 남규리가 가슴 아픈 가정사를 고백했다. /사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게' 방송 화면

남규리는 "저도 너무 어렵게 컸다. 생활보호대상자로 자랐다"며 과거 어려웠던 집안 형편을 고백하며 "제가 잘 사는 것도 중요하지만, 언젠가 그럴 수 있는 사람이 되면 저같이 어렵게 크는 친구들을 도울 수 있는 무언가를 꼭 해보고 싶다"고 털어놨다.

그러면서 "오늘 하루, 내일 하루 잘 살다 보면 제가 좋은 일을 할 수 있는 상황이 되면, 많이 주신 사랑만큼 노래로든 무엇으로든 사랑을 나눠드리고 싶다"고 말했다.

남규리는 2006년 이보람, 김연지와 함께 씨야로 데뷔해 '여인의 향기' '미친 사랑의 노래' '미워요' '사랑의 인사' '그 놈 목소리' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 그러나 2009년 남규리의 소속사 무단 이탈 논란이 일었고, 2026년 데뷔 20주년을 맞아 재결합해 완전체 활동 소식을 알렸다.