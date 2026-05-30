도경완, 주식 폭락 고백…"♥장윤정 따라잡을 유일한 방법"

방송인 도경완이 투자한 주식 종목이 폭락했다고 고백했다./사진=머니투데이 DB

방송인 도경완이 투자한 주식 종목이 폭락했다고 고백했다.

30일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '연우와 하영이는 어떻게 잘까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 도경완이 두 자녀를 돌보는 모습이 담겼다.

하루 일과를 마친 후 자녀들의 양치질을 도운 도경완은 "얼마 전에 학교에서 이가 빠졌다"는 딸의 말에 "네가 뺐냐, 자연스럽게 빠졌냐"고 물었다.

방송인 도경완이 투자한 주식 종목이 폭락했다고 고백했다./사진=유튜브 채널 '도장TV'

딸이 "흔들리는 이를 손으로 빼버렸다"고 말하자 도경완은 "병원비를 아껴줬다. 그 돈으로 주식 사야겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 도경완은 "아빠 오늘 속상하다"고 시무룩한 모습을 보였다.

아들이 "주식 떨어졌냐"고 묻자 도경완은 "맞다. 오늘 대폭락이다. 많이 샀는데 엄청 떨어졌다"고 털어놨다.

도경완은 "아빠가 엄마를 따라잡을 수 있는 유일한 게 주식이었다"고 덧붙였다.

연우는 "따라 잡을 생각 말고 엄마한테 얻어낼 생각을 해라"고 조언해 모두를 웃게 했다.

그러나 도경완은 "엄마는 주지 않는다"며 "그리고 부부간에도 그렇게 막 줄 수가 없다. 증여세라는 게 있다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

도경완은 지난 2013년 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.