'47세' 하지원, 23년 만 음악방송 등장…걸그룹 비주얼에 '깜짝'

배우 하지원이 23년 만에 음악방송 무대에 올랐다. /사진=MBC '쇼! 음악중심'

배우 하지원이 23년 만에 음악방송 무대에 올랐다.

30일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에는 하지원이 깜짝 등장했다.

이날 하지원은 2003년 발매된 자신의 앨범 수록곡이자 영화 '역전에 산다' OST로 사용됐던 '홈런'을 선보였다.

하지원은 하얀색 크롭톱에 벌룬핏 바지를 입고 무대에 올랐다.

댄서들과 호흡을 맞춘 그는 포인트 안무를 소화하며 안정적으로 무대를 마쳤다.

특히 그의 변함없는 비주얼이 감탄을 자아냈다. 클로즈업한 장면에서도 잡티 없는 피부와 화려한 이목구비가 돋보였다. 11자 복근과 탄탄한 몸매도 시선을 사로잡았다.

하지원은 출연 중인 웹예능 '26학번 지원이요'에서 내건 공약을 지키기 위해 이번 무대에 섰다. 지난달 공개된 영상에서 강남과 기안84는 하지원에게 "언젠가 '홈런' 무대를 다시 해야 한다"고 권했고 하지원은 "조회수 120만회를 넘으면 하겠다"고 했다. 해당 영상이 120만회를 넘어서며 하지원이 공약을 수행하게 됐다.

방송 직후 누리꾼들은 "23년 전 그대로다" "얼굴은 아이돌이다" 등 반응을 보였다.