'닥터 섬보이' 이재욱, 험난한 편동도 적응기...신예은 걱정 눈빛

'닥터 섬보이' 이재욱의 험난한 편동도 적응기가 예고됐다. 2회 방송을 앞두고 각양각색의 환자와 주민들을 마주한 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)의 모습이 담긴 스틸컷이 공개됐다. 도지의와 육하리는 응급 환자를 맞닥뜨리고 민원 현장과 이장 박춘식의 분노에 직면하는 등 파란만장한 적응기를 겪었다.

ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'./사진=KT스튜디오지니

'닥터 섬보이' 이재욱의 험난한 편동도 적응기가 예고됐다.

2일 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은 2회 방송을 앞두고 각양각색의 환자와 주민들을 마주한 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다.

공개된 사진에 담긴 도지의, 육하리의 진지한 모습은 본격적인 편동도 적응기를 예고한다. 험난해 보이는 장면이 연이어 포착됐다.

ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'./사진=KT스튜디오지니

도지의와 육하리는 모두가 퇴근한 저녁 응급 환자를 맞닥뜨렸다. 팔을 걷고 수술에 열중하는 도지의와 걱정 가득한 표정의 육하리의 모습이 시선을 끈다. 두 사람에게 무슨 일이 벌어진 건지 궁금증을 자아낸다.

또한 편동 보건 지소를 뒤집은 민원 현장도 포착됐다. 격렬한 항의를 이어가는 이장수(김기천 분)에 도지의는 황당한 표정이다. 또한 굳은 표정으로 지켜보는 육하리의 모습도 심상치 않다.

그런가 하면 이장 박춘식(우현 분)의 분노도 이어진다. 지난 방송에서 도지의가 심근경색으로 쓰러진 박춘식을 구했던 바, 과연 박춘식의 분노가 어디로 향할지 궁금증을 유발한다.

'닥터 섬보이' 제작진은 "2일 공개되는 2회에서는 파란만장했던 첫 만남을 지나 외딴섬에서 자꾸만 마주치는 도지의와 육하리의 케미스트리를 기대해달라"면서 "편동 보건 지소에서 마주한 도지의와 육하리의 협진 역시 펼쳐진다. 다양한 사연을 가진 환자들을 치료하며 성장하고 변화할 두 사람의 관계를 지켜봐 달라"고 전했다.

한편, '닥터 섬보이'는 앞서 1일 첫 방송했다. 1회는 시청률(닐슨코리아 유료플랫폼 전국 기준) 4.0%를 기록, 올해 방송된 ENA 월화드라마 중 가장 높은 첫 방송 시청률을 기록하며 흥행 기대감을 높였다.