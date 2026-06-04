송혜교, 등 파인 수영복 입고 물장구…청순미 넘치는 휴가 사진

4일 배우 송혜교가 휴가를 즐기는 근황을 전했다. /사진=송혜교 인스타그램

배우 송혜교가 휴가를 즐기는 근황을 전했다.

4일 송혜교는 자신의 인스타그램에 "쉬어 가는 날"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 송혜교는 개인 풀장이 있는 숙소에서 여유를 만끽하는 모습이다. 그는 민소매 롱 원피스 차림에 커다란 밀짚모자를 쓰고 청순미를 물씬 자아냈다.

또 다른 사진에서는 평소 잘 공개하지 않는 수영복 자태를 드러내 눈길을 끌었다. 그는 등이 파인 홀터넥 수영복을 입고 수영을 즐기는 모습이다.

화장기 없는 얼굴을 모자와 선글라스로 가렸지만 '원조 미녀 여배우' 아우라가 그대로 드러난다.

송혜교는 "by mom"이라고 덧붙이며 모녀 여행 중임을 알리기도 했다.

한편 송혜교는 차기작으로 노희경 작가의 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 선택했다.

'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린 작품이다. 송혜교, 공유, 설현, 차승원 등이 촬영을 마쳤으며 올해 말 공개될 예정이다.