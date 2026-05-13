DL이앤씨, 욕실 방수시스템 국토부 신기술 인증…"하자 60% ↓"

DL이앤씨(80,300원 ▼4,700 -5.53%)는 한솔홈데코(2,345원 ▼115 -4.67%)와 공동 개발한 '욕실용 건식벽체 방수시스템'이 국토교통부 건설신기술 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

건설신기술 인증은 국내에서 처음 개발했거나 기존 기술을 개량해 신규성, 진보성, 현장 적용성 등을 인정받은 기술에 부여된다. 이번 신기술은 기존 욕실 습식 공법보다 하자 저감, 시공 편의성, 공사기간 단축 등에서 우수성을 인정받았다.

기존 욕실 습식 공법은 벽돌을 시멘트로 쌓은 뒤 타일을 붙이는 방식이다. 별도 방수 작업과 양생 과정이 필요해 공사기간이 길고 품질 확보를 위해 숙련된 작업자 투입이 필요했다.

반면 이번 신기술은 약 16.3㎡ 규모의 욕실 경량 벽체에 방수 성능을 갖춘 대형 패널 16장을 부착하는 건식 시공 방식이다. 양생 과정이 필요 없어 공사기간을 줄일 수 있는 것이 특징이다. 자재 접합부에는 수분이 외부로 배출되도록 설계한 '역구배 클립' 구조를 적용해 수분 침투를 막고 줄눈 탈락과 오염 가능성을 낮췄다.

DL이앤씨와 한솔홈데코가 개발한 이 기술은 현재 '아크로'와 'e편한세상' 현장에 적용되고 있다. DL이앤씨는 신기술 적용으로 기존 공법보다 생산성을 약 3배 높이고 현장 하자 발생률을 60% 이상 낮췄다고 설명했다. 인력 투입도 약 18% 줄였다.

DL이앤씨 관계자는 "이번 신기술은 욕실 시공의 생산성을 높이고 타일 탈락이나 균열 같은 고질적 하자를 줄일 수 있는 기술"이라며 "앞으로도 기존 공법의 한계를 개선할 수 있는 기술 개발을 이어가겠다"고 말했다.