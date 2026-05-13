GS건설, '목동윤슬자이' 6월 분양 예정…명문 학군·인프라 갖춰

목동윤슬자이 투시도/사진제공=GS건설

신규 분양이 드물었던 서울 목동에 GS건설 자이(Xi)가 들어선다.

GS건설은 오는 6월 양천구 목동에서 '목동윤슬자이'를 분양할 예정이라고 13일 밝혔다. 단지명에 적용된 '윤슬'은 햇빛과 달빛이 물 위에 내려앉아 반짝이는 잔물결을 뜻하는 순우리말이다.

목동윤슬자이는 서울시 양천구 목동 옛 KT부지(양천구 목동 924, 924-3, 5)에 들어서는 오피스텔로 지하 6층~지상 48층, 3개 동, 전용면적 114~204㎡ 총 651실과 근린생활시설, 업무시설 등이 어우러진 복합개발 프로젝트다. △115㎡A 118실 △114㎡B 208실 △114㎡C 118실 △119㎡A T1 45실 △120㎡A T2 30실 △120㎡A T3 15실 △117㎡C T1 45실 △118㎡C T2 45실 △204㎡AD 10실 △202㎡BD 9실 △199㎡CD 8실로 구성된다. 모든 호실에는 발코니가 설치되는 것이 특징이고 일부 호실은 복층형 펜트하우스로 공급된다.

GS건설은 목동윤슬자이가 '하이퍼트'에 맞는 입지와 상품성을 갖췄다고 설명했다. 하이퍼트는 '하이퍼'(Hyper)'와 '아파트'(Apartment)의 합성어로 아파트의 실용성과 하이엔드의 고급화가 공존하는 새로운 유형의 주거모델이다.

단지는 5호선 오목교역 인근에 위치해 여의도, 강남 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나며 국회대로, 서부간선도로, 올림픽대로, 강변북로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있어 차량 이동도 편리하다.

교육환경도 우수하다. 목동은 서울을 대표하는 학군지로 단지 인근에 서정초, 목운중, 양정고, 진명여고 등이 위치하고 입시 학원가와도 도보권이다. 아울러, 현대백화점, 이마트, 메가박스 등 쇼핑∙문화시설을 비롯해 이대목동병원 등 대형 의료시설도 가까이 위치하며 오목공원, 안양천, 목동종합운동장도 가깝다.

목동윤슬자이 단지 저층부 외관에는 세계적인 아티스트 네드칸의 작품이 적용된다. 102동 47층에는 스카이 커뮤니티가 들어설 예정으로 와인리저브와 프라이빗 다이닝룸(PDR), 파티형 게스트하우스와 영화, 음악 감상 등은 물론 미팅까지 가능한 다양한 공간으로 구성된다. 9층에는 루프탑 가든이 조성된다. 특히 조선호텔앤리조트가 운영하는 멤버십 피트니스 클럽 '콩코드 클럽 바이 조선'이 단지 내에 들어서며 컨시어지 서비스 도입도 협의 중이다.

한편 목동윤슬자이는 양천구 목동 405-268번지 협성빌딩 B동에서 홍보관을 운영 중이다. 견본주택은 사업지 인근 양천구 목동 919-8번지에 마련될 예정이다. 입주는 2030년 하반기 예정이다.