롯데건설, 고층건물용 합성기둥 신공법 개발…"공기 단축"

구멍이 뚫린 원형강관/사진제공=롯데건설

롯데건설이 합성기둥 공법의 시공성과 구조 안전성을 개선한 신규 공법으로 국토교통부 건설신기술을 획득했다. 고층·복합 건축물 공사가 늘어나는 가운데 공기 단축과 원가 절감 효과까지 기대된다는 평가다.

롯데건설은 포스코이앤씨, 효성중공업, 덕암테크와 공동으로 개발한 'ES-Col(Earthquake Strong-Column·선기초 기둥 일체화) 공법'이 국토교통부 건설신기술 제1044호로 지정됐다고 15일 밝혔다.

이번 공법은 합성기둥 내부에 '사선형 수직 내다이아프램(보강재)'을 적용한 것이 핵심이다. 보강재를 사선으로 배치해 콘크리트 타설관 설치가 가능하도록 했고 콘크리트가 막힘없이 주입되도록 개선했다. 이를 통해 응력 분산 효과와 접합부 구조 강성도 높였다는 설명이다.

기초 하부 지중부에는 기존 H형강이나 박스형 대신 타공(구멍) 처리한 원형강관을 적용했다. 철골과 콘크리트의 일체화를 강화하고 콘크리트 흐름을 원활하게 해 기둥 수직도를 보다 정밀하게 확보할 수 있도록 했다는 설명이다.

롯데건설은 ES-Col 공법이 기둥부와 근입부를 일체화해 하중 전달 체계를 단순화하면서도 자재 물량 절감 효과를 통해 경제성까지 확보했다고 설명했다. 또 지하 역타공법(Top-Down)뿐 아니라 일반 지상층 건축물에도 적용 가능한 범용성을 갖췄다고 밝혔다.

롯데건설 관계자는 "건축물이 점점 고층화·복합화되는 환경에서 시공 품질과 구조 안전성을 동시에 만족시킬 수 있는 기술"이라며 "물량 절감을 통한 경제성 확보와 공기 단축 효과가 큰 만큼 향후 프로젝트 적용을 적극 검토할 계획"이라고 말했다.