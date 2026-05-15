인천공항, 직원용 주차권 과다 발급 사과..."업무체계 원점 재검토"

(인천공항=뉴스1) 권현진 기자 = 설 명절 연휴를 앞둔 13일 인천국제공항 2터미널 장기주차장이 차량들로 빼곡히 주차돼 있다. 국토교통부는 이날부터 오는 18일까지 엿새간의 설 연휴 기간 동안 모두 99만 4천 명이 해외로 나갈 것으로 전망했다. 2026.2.13/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 권현진 기자

인천국제공항공사가 업무용 정기 주차권을 과다 발급해 공항 주차난을 키워왔다는 국토교통부 감사 결과를 인정하고 공식 사과했다.

공사는 15일 입장문을 통해 "정기권 관리 소홀로 국민 불편을 초래한 점에 대해 책임을 통감한다"며 "부실했던 업무체계 전반을 원점 재검토하고 정기권 관리체계를 혁신하는 계기로 삼겠다"라고 밝혔다.

국토부는 전날 공사와 자회사 직원들에 대한 공항 주차요금 면제 실태를 감사한 결과를 발표했다. 공사와 자회사, 입주기관 직원들에게 발급된 정기 주차권은 모두 3만1265건으로 집계됐다고 강조했다.

이는 인천공항 전체 주차 면적(3만6971면)과 견줘보면 84.5%에 해당하는 규모다. 다만 정기주차권의 하루 평균 사용량은 5134건으로 전체 발급량의 13.8% 수준에 그쳤다.

공사는 "주차장 운영과 관련해 국민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "주차장 운영 전반을 혁신해 국민 신뢰를 회복함과 동시에, 더욱 안전하고 편리한 공항 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

또 주차 대행(발레파킹) 서비스 개편이 졸속으로 진행되고 있다는 국토부의 올해 초 감사 결과에 대해서도 "지적된 미비점을 철저히 검토 및 개선해 국민 눈높이에 맞는 서비스를 제공할 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.