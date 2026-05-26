코레일, 서소문 사고 심야 임시전철 4개 노선 4회 투입...새벽 2시까지

코레일(한국철도공사)이 서울 중구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 심야 임시전동열차를 추가 운행한다.

코레일은 26일 심야부터 27일 오전까지 1호선과 경의중앙선 일부 구간에 임시전동열차 총 4회를 투입한다고 밝혔다.

임시열차는 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 노선에서 총 4회 운행한다.

운행시각표는 코레일 홈페이지(www.korail.com)와 각 역에서 확인할 수 있다.