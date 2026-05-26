"이재명! 이재명!" "사랑해요"...대통령 부부 방문에 자갈치시장 들썩

이재명 대통령이 13일 울산 남목마성시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. / 사진제공=청와대

이재명 대통령과 김혜경 여사가 부산 중구 자갈치시장을 방문했다. 이 대통령은 시장을 찾은 부산 시민들에 손을 들어 반가움을 전했고 시민들과 상인들은 "사랑합니다"라고 화답하며 이 대통령 부부를 반갑게 맞이했다.

강유정 청와대 수석대변인은 26일 서면 브리핑을 통해 "이 대통령 부부가 오늘(26일) 저녁 부산 자갈치시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 현장 소통 행보를 이어갔다"며 "이 대통령 부부는 각 점포를 둘러보며 자연산 돌멍게를 비롯해 한치, 갑오징어, 타이거 새우, 해삼, 자연산 전복과 독도 새우 등을 온누리상품권으로 직접 구매했다"고 전했다.

청와대에 따르면 김 여사는 한 상인이 손질해 건넨 독도 새우를 맛보며 웃음꽃을 피웠다. 시장 곳곳에서 이 대통령 부부를 향해 "고생이 많으시다", "사진 한 번 찍어달라", "악수 한 번 해달라" 등의 요청이 쇄도했고 이 대통령 부부는 이에 적극적으로 응했다. 이 대통령이 늘어선 점포를 하나씩 둘러보자 차례를 기다렸던 상인은 "악수하기 위해 손을 씻고 기다렸다"고 말하기도 했다.

이 대통령 부부는 1층 상점에서 구매한 해산물을 가지고 2층에 위치한 식당에서 참모들과 저녁 식사를 나눴다. 이 대통령이 2층 식당가로 올라가는 계단 앞에서 기다리던 시민들은 연신 "이재명"을 연호했고 한 상인은 김 여사를 향해 "너무 예쁘시다", "자갈치시장 많이 도와달라"라고 외치기도 했다.

이 대통령은 식사 도중 1층에서 구매한 자연산 전복이 맛이 좋다며 참모진들에 권했다. 식사 후에는 자갈치시장을 찾은 외국인 관광객들이 이 대통령 부부에게 인사를 건네고 사진 촬영을 요청하기도 했다.

이날 이 대통령과 저녁 식사를 함께한 자갈치시장 조합장은 부산을 찾는 외국인 관광객이 늘어나 시장에 다시 활기가 돌고 있지만 여전히 어려운 상황임을 언급하며 정부의 지원과 관심을 요청했고 이 대통령은 이에 공감을 표한 것으로 전해진다.