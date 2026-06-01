KB저축은행 연 2.5% 파킹통장 가입하고 네이버페이 1만원 받자

KB저축은행이 일상 속 '짧은 여유 자금 관리' 필요성을 겨냥한 파킹통장 상품을 선보였다.

KB저축은행은 'kiwi 팡팡통장' 신규 가입 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 신규 가입 이벤트는 KB저축은행 계좌 최초 개설 고객 또는 지난달 31일 기준 KB저축은행 대출, 예금, 적금, 입출금 등 보유 계좌가 없는 고객 중 'kiwi 팡팡통장'을 신규 가입한 고객을 대상으로 진행된다.

가입일로부터 오는 7월 31일까지 계좌 잔액을 10만원 이상 유지한 고객 중 추첨을 통해 200명에게 네이버페이 1만원권을 경품으로 제공한다.

'kiwi 팡팡통장'은 수시로 입출금이 자유로운 KB저축은행의 대표 파킹통장 상품이다. 가입 금액과 기간 제한 없이 이용할 수 있다. 1억원 이하 연 최대 2.5%(기본금리 연 2.0%+우대금리 최대 연 0.5%), 1억원 초과 시 연 최대 1.8%(기본금리 연 1.3%+우대금리 최대 연 0.5%) 금리를 제공한다.

특히 고객이 원할 때 언제든 이자를 직접 받을 수 있는 '매일 이자받기' 기능을 지원한다. 하루만 맡겨도 당일 쌓인 이자를 받을 수 있다는 점이 특징이다.

KB저축은행은 포용금융 실천의 일환으로 최근 금리 인하 및 한도 우대 혜택을 제공하는 비대면 다이렉트 채널 전용 대출상품을 출시했다. 해당 상품은 KB 저축은행 모바일 앱에서 한도 조회부터 대출 실행까지 간편하게 진행할 수 있다.

KB저축은행 관계자는 "처음 거래를 시작하는 고객들이 부담 없이 KB 저축은행의 금융 서비스를 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객들에게 실질적인 혜택과 편의성을 강화한 다양한 상품과 이벤트를 지속해서 선보일 계획"이라고 밝혔다.