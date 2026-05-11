"스타트업 사무실 가구 부담 던다"…코스포·오늘의집·아산재단 맞손

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코리아스타트업포럼이 지난 8일 버킷플레이스(오늘의집), 아산나눔재단과 함께 ‘스타트업 Pay It Forward 생태계 조성 캠페인' 공동 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 황훈 오늘의집 대외협력실장(왼쪽), 박정균 코스포 전략기획실장, 최유나 아산나눔재단 경영본부장./사진제공=코리아스타트업포럼

코리아스타트업포럼(코스포)이 오늘의 집 운영사 버킷플레이스와 아산나눔재단과 함께 초기 스타트업에 업무용 가구를 지원하기 위한 '스타트업 페이 잇 포워드(Pay It Forward) 생태계 조성 캠페인' 공동 운영 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

지난 8일 체결된 이번 협약은 임직원 10인 미만의 초기 스타트업을 대상으로 업무용 가구를 현물 지원하는 내용을 담고 있다. 초기 창업팀의 업무 환경 구축 부담을 덜고, 제품·서비스 개발과 사업 성장에 더욱 집중할 수 있도록 지원한다는 취지다.

캠페인 명칭인 '페이 잇 포워드'는 받은 도움을 또 다른 이에게 전하며 선의를 확산하는 문화를 뜻한다. 선배 창업가와 스타트업의 경험과 지원이 다음 세대의 성장으로 이어지는 스타트업 생태계의 선순환 가치를 담았다.

이번 프로젝트는 코스포 창립 10주년을 맞아 추진하는 연간 캠페인의 첫 번째 활동이다.

박정균 코스포 전략기획실장은 "스타트업이 혁신을 넘어 사회적 가치와 상생 문화를 만들어가는 주체라는 점을 보여주고자 했다"며 "먼저 성장한 스타트업이 다음 세대 창업팀의 성장을 돕는 문화가 스타트업 생태계 전반으로 확산되길 기대한다"고 말했다.

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