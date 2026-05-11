"EU 개인정보 규제는 어떻게 하나요?" KISA서 1대1 무료 자문

KISA 전경/사진=KISA

한국인터넷진흥원(KISA)은 EU(유럽연합) 회원국에 진출한 국내 기업의 개인정보 보호 규제 대응 역량을 제고하기 위해 개인정보보호위원회와 함께 '개인정보 보호 책임자(DPO) 협의회' 운영을 강화한다고 11일 밝혔다.

협의회는 유럽 현지에 진출한 한국 기업의 개인정보 보호 책임자(DPO, Data Protection Officer)와 실무자들이 유럽연합 개인정보보호법(GDPR) 등 현지 규제 환경에 공동으로 대응할 수 있도록 EU 개인정보보호 협력센터에서 마련한 개인정보 보호 분야 협력 네트워크다. 지난해 하반기부터 운영되고 있다.

현재 협의회는 네덜란드·독일·폴란드·헝가리 등 우리 기업의 주요 진출국을 중심으로 운영되고 있으며, 총 61개사 78명의 실무자가 참여하고 있다.

올해는 협의회 운영 내실화를 위해 회원 정식 등록 절차를 진행하고, 회원사를 대상으로 법률 전문가를 통한 1대1 맞춤형 무료 법률 자문 서비스를 새롭게 제공한다. 이를 통해 현지 규제 해석과 실무 적용에 어려움을 겪는 중소·중견 기업을 실질적으로 지원할 계획이다.

또 회원사 간 정보 교류를 위한 세미나도 확대한다. 지난해 독일·네덜란드에서 열린 세미나에 이어, 올해는 폴란드·헝가리에서 세미나를 개최해 국가별 규제 동향과 기업 대응 방안을 공유할 예정이다.

이와 함께 회원사는 △유럽연합 데이터 프라이버시 및 보안·인공지능 규제 최신 동향 분석 자료 △유럽연합 개인정보보호법 대응 안내서 △기업별 대응 사례 및 실무 노하우 교류 등 유럽 시장 안착을 위한 다양한 밀착 지원을 받을 수 있다.

협의회 참여는 유럽연합 개인정보보호 협력센터 공식 이메일로 문의 후 신청할 수 있다.

한국인터넷진흥원 황보성 개인정보본부장은 "최근 유럽은 개인정보보호법을 비롯해 인공지능·데이터·사이버복원력법 등 관련 규제가 중첩되면서 기업의 개별 대응 부담이 커지고 있다"며 "특히 온라인 식별정보, 생체 정보 등 개인정보의 개념과 활용 범위가 확대되고 있는 만큼, 협의회를 통한 실무 교류와 밀착형 자문으로 우리 기업의 안정적인 비즈니스를 적극 지원하겠다"고 말했다.