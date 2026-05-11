연구개발특구 174개 기업 지원…공공기술 사업화·딥테크 창업 가속

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과학기술정보통신부가 총 512억원 규모의 연구개발특구육성사업 신규과제 지원에 본격 나선다고 11일 밝혔다. 이 사업은 대덕·광주·대구·부산·전북 등 5개 광역특구 내 174개 기업 및 기관을 대상으로 추진한다.

과기정통부 측은 "이번 사업은 지역 전략기술 기업의 전주기 성장을 지원하는 데 초점을 맞췄다"며 "기술 발굴과 창업에서부터 실증, 투자, 글로벌 시장 진출까지 이어지는 지원체계를 구축, 특구 내 기술기반 기업들이 지역에 안정적으로 정착하고 지역경제를 이끄는 혁신기업으로 성장할 수 있도록 설계했다"고 설명했다.

선정된 기업들은 인공지능(32%), 첨단바이오(16%), 반도체·디스플레이(8%), 첨단로봇(8%), 이차전지(7%) 등 딥테크 및 국가전략기술 분야를 중심으로 구성됐다.

지원사업의 내용을 구체적으로 살펴보면 먼저 '전략기술 연구성과 사업화 지원' 사업에는 60개 기업이 선정됐다. 이들 기업은 12대 국가전략기술 분야 공공기술을 기반으로 △기술이전 △사업화를 추진하며 상용화를 위한 △기술검증(PoC) △시제품 제작 △기능 고도화 △투자전략 수립 등 사업화 전반에 걸친 지원을 받는다.

'지역혁신실증 스케일업' 사업에는 69개 기업이 선정됐다. 각 특구의 특화산업과 지역 산업 수요를 기반으로 규제샌드박스와 연계한 현장 실증 및 성능 검증을 수행하게 된다. 이를 통해 기업들은 제품과 서비스의 시장 적합성을 검증하고, 시장 진입을 위한 연구개발 및 사업화(R&BD) 자금을 지원받는다.

'전략기술 발굴 및 창업지원' 사업에는 15개 기술이전·사업화 전문기관이 선정됐다. 연구기관과 대학의 우수기술을 발굴해 수요기업과 연결하고 기술이전과 창업을 지원한다. 또 '이노폴리스캠퍼스'에 선정된 19개 수행기관은 특구 기업 임직원의 역량 강화와 인턴십 프로그램 운영 등을 통해 지역 인재 육성에 나선다.

올해 새롭게 도입된 '연구소기업 전략육성' 사업도 주목된다. 선정된 11개 초기 연구소기업은 원천기술을 보유한 공공연구기관과 공동으로 상용화 연구를 수행하며 기술 고도화와 시장 진입 속도를 높일 예정이다. 연구소기업은 공공연구기관 기술의 직접 사업화를 위해 특구 내 설립된 기업으로, 이번 사업은 초기 연구소기업의 성장 기반을 체계적으로 지원하는 첫 전략사업이라는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

이은영 과기정통부 연구성과혁신관은 "연구개발특구는 공공연구성과 사업화를 넘어 딥테크와 전략기술 기반 지역 혁신성장을 견인하는 핵심 거점으로 발전하고 있다"며 "올해는 기술 확산과 사업화를 더욱 가속화해 연구개발특구가 글로벌 딥테크 혁신 거점으로 도약할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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