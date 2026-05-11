아우토크립트, 美 '오토테크 어워드 2026' 사이버보안 부문 수상

AI(인공지능) 모빌리티 보안기업 아우토크립트(대표 이석우, 김덕수)가 글로벌 자동차 기술 어워드 '오토테크 어워드 2026'(AutoTech Awards 2026)에서 '사이버보안 부문'을 수상했다고 11일 밝혔다.

이 어워드는 ICT(정보통신기술) 리서치 기관 인포마(Informa)가 주관, △AI △커넥티비티 △소프트웨어 정의 자동차(SDV) △디지털 차량 생태계 등 미래 모빌리티 산업의 혁신 기술을 조명하는 행사다. 올해는 미국 자동차 전문 평가기관 '워즈오토'(WardsAuto)의 '10 Best Awards'와 함께 운영됐다.

회사는 보안 프레임워크인 '오토모티브 KMI'(Key Management Infrastructure) 솔루션으로 수상기업에 선정됐다. 오토모티브 KMI는 차량 생애주기 전반의 인증 및 암호키 관리 과정을 통합 운영할 수 있도록 설계된 보안 인프라 솔루션이다. 커넥티드카와 SDV 환경에서 요구되는 대규모 인증서·암호키 운영 및 무선업데이트(OTA) 기반 보안 체계 구축에 최적화돼 있다.

이석우 아우토크립트 대표는 "차량 보안 인프라 기술력과 글로벌 경쟁력을 인정받았다"며 "글로벌 완성차 제조사(OEM) 및 모빌리티 기업과의 협력을 확대할 것"이라고 말했다.